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Miércoles 14 de octubre de 2026

Acciones de Televisa suben 4.8% tras acuerdo para adquirir AT&T México

Las acciones de Grupo Televisa registraron este miércoles un avance de 4.8% en la Bolsa Mexicana de Valores, luego de darse a conocer un acuerdo con Fintech Holdings para adquirir el negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T en México.

Los títulos de la compañía se negociaban en 8.49 pesos poco después de la apertura, colocándose entre los de mejor desempeño de la jornada en el mercado bursátil mexicano.

La operación fue anunciada por un monto de 2 mil millones de dólares y, de concretarse, permitiría al consorcio acceder al segundo mayor operador de telefonía móvil del país.

La transacción todavía se encuentra sujeta a las autorizaciones de las autoridades regulatorias correspondientes.

Televisa mantiene actualmente una amplia presencia en los sectores de televisión, internet, servicios de cable y televisión satelital, por lo que la incorporación del negocio móvil representaría una expansión relevante de sus operaciones dentro del mercado mexicano de telecomunicaciones.

El comportamiento positivo de sus acciones se registró además semanas después de que Grupo Televisa dejara de formar parte de la muestra del S&P/BMV IPC, principal índice bursátil mexicano, tras el rebalanceo semestral que entró en vigor a finales de septiembre.

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