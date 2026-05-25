Aceleran obras del Metro de CDMX rumbo al Mundial 2026; usuarios resienten cierres y afectaciones

Lunes 25 de mayo de 2026

A menos de tres semanas del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, autoridades capitalinas intensificaron los trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio en un tramo de diez estaciones durante el fin de semana.

El cierre inició a las 20:00 horas del sábado en el tramo comprendido entre San Antonio Abad y Taxqueña, con el objetivo de acelerar las obras de modernización y adecuación de la infraestructura que forma parte de los preparativos para la justa mundialista.

Aunque las autoridades prevén restablecer el servicio este lunes, trabajadores involucrados en las labores señalaron que podrían registrarse cierres similares durante los próximos dos fines de semana para concluir los trabajos antes del inicio del torneo.

El viernes pasado, el plazo oficial para la entrega de las obras fue ampliado. Inicialmente se contemplaba finalizar el 31 de mayo, pero ahora la meta es concluirlas antes del arranque del Mundial.

“Andamos trabajando a doble turno, ya cansados, pero hay que acabar; el 31 no, pero antes del Mundial chance y sí”, comentó un trabajador en la estación General Anaya.

Trabajos en estaciones y vialidades

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, las labores incluyen trabajos en altura sobre los costados de Calzada de Tlalpan, así como intervenciones estéticas y de mantenimiento en estaciones subterráneas como Bellas Artes, Hidalgo y Zócalo, donde se realizan mejoras en muros, escaleras y pasillos.

Sin embargo, las obras también han provocado afectaciones a peatones, ciclistas y automovilistas debido a la ocupación de banquetas, ciclovías y carriles de circulación.

En estaciones como Xola y Portales se reporta acumulación de escombro y estructuras metálicas sobre las aceras, mientras que en General Anaya y Ermita se redujo la capacidad vehicular por el cierre de carriles. En la zona de Chabacano incluso se registró el cierre total de un tramo de Calzada de Tlalpan.

Usuarios expresan inconformidad

Las molestias entre usuarios del transporte público no se hicieron esperar. Algunos ciudadanos señalaron que las obras eran necesarias, pero cuestionaron la planeación y el tiempo elegido para ejecutarlas.

“Todo para que tengan su juego y una se friega dando vueltas para poder llegar al Centro”, expresó una usuaria afectada en la terminal Taxqueña.

Por su parte, Adriana Silva, vecina de Xochimilco, lamentó que los trabajos se hayan concentrado en los meses previos al evento deportivo.

“Tuvieron años para remodelar y lo quisieron hacer en meses; sí hacía falta y sí es necesario, pero todo lo pagamos los usuarios con tiempo perdido”, señaló.

Las obras forman parte de los preparativos que realiza la capital mexicana para recibir encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, miles de usuarios deberán adaptarse a cierres temporales y modificaciones en sus rutas diarias hasta la conclusión de los trabajos.