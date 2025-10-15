Acepta Olivia Franco disculpas de Miguel Riggs y pide trabajar en respeto

Miércoles 15 de octubre de 2025

En la sesión de la Comisión de Hacienda realizada este día, la Síndica Municipal Olivia Franco aceptó la disculpa del regidor por Morena, Miguel Alonso Riggs Baeza, en cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) por ejercer violencia política en su contra.

Durante su intervención, la Síndica municipal respondió con un mensaje firme, expresando su sentir respecto al proceso vivido:

“Lamento mucho que estas palabras no sean emanadas de alguna voluntad personal, de una relación previa de respeto y apoyo mutuo. Usted contó con mi respeto y lealtad durante muchos años. [...] Me hubiera encantado una disculpa, incluso privada, pero no fue así. Estas palabras son producto de un proceso largo y desgastante, que para mí ha sido emocionalmente muy mortificante.”

Pese a ello, Olivia Franco aceptó la disculpa y reiteró su disposición de trabajar con respeto: “Le acepto las disculpas y reitero mi ofrecimiento de trabajar en paz y con respeto mutuo.”

Cabe recordar que, además de la disculpa pública, el TEE ordenó la inscripción de Miguel Riggs en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, como parte de las medidas de reparación integral.

Asimismo, instruyó notificar el caso al Órgano Interno de Control del Municipio y al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, encargado de vigilar el cumplimiento de las medidas de protección en favor de la funcionaria.