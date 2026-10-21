Acepta Putin reanudar negociaciones con Estados Unidos y Ucrania para buscar fin de la guerra

Miércoles 21 de octubre de 2026

Moscú, Rusia.– El presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó en principio reanudar las conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania después del 10 de noviembre, en un nuevo intento por avanzar hacia una salida negociada a la guerra.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que el acuerdo se alcanzó después de una reunión de aproximadamente tres horas entre Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff, celebrada en San Petersburgo.

De acuerdo con Ushakov, una eventual nueva ronda de negociaciones tendrá como uno de sus principales objetivos definir un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania una vez que termine el conflicto.

Durante el encuentro, Witkoff informó al mandatario ruso sobre las conversaciones que sostuvo un día antes en Oslo con representantes de Ucrania y países europeos. El Kremlin, sin embargo, consideró que las propuestas transmitidas todavía son vagas y carecen de elementos suficientes para avanzar hacia un acuerdo.

“Mencionó algunos aspectos nuevos en los enfoques de los europeos y de Kiev, pero en realidad no había mucho contenido en ellos”, declaró Ushakov.

La reunión ocurre mientras el presidente estadounidense Donald Trump busca reactivar los esfuerzos diplomáticos para detener una guerra que se prolonga desde hace más de cuatro años y medio.

Rusia, Ucrania y Estados Unidos ya participaron en negociaciones durante 2025, aunque sin alcanzar resultados definitivos. Moscú y Kiev mantienen diferencias importantes sobre las condiciones necesarias para poner fin al conflicto.

Por ahora, el anuncio representa una disposición para regresar a la mesa de negociación, pero no implica que exista un acuerdo de paz ni un alto al fuego entre Rusia y Ucrania.