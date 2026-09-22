Acepta juez pago de 1.6 mdp para suspender proceso contra Fernando E.I. por homicidio culposo

Martes 22 de septiembre de 2026

El juez de la causa, Juan Campos, aceptó la propuesta presentada por la defensa de Fernando E.I. para realizar un pago de 1.6 millones de pesos el próximo 9 de noviembre, como parte de las condiciones para suspender el proceso penal que enfrenta por el homicidio culposo de un hombre de 63 años, ocurrido el pasado 28 de agosto en las inmediaciones del Hospital Ángeles.

El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, informó que la familia de la víctima aceptó la propuesta planteada por la defensa, mientras que la Fiscalía manifestó su desacuerdo debido a que, hasta el momento, se trata únicamente de un compromiso de pago.

No obstante, ante la aceptación de la familia y la determinación del juez, se establecieron una serie de condiciones que Fernando E.I. deberá cumplir para mantener suspendido el procedimiento judicial.

Además del pago de los 1.6 millones de pesos, el imputado deberá someterse periódicamente a exámenes toxicológicos, permanecer dentro del estado y abstenerse de acercarse o mantener contacto con la familia de la víctima.

Estas medidas deberán cumplirse durante un periodo de 18 meses, plazo establecido para la suspensión del proceso.

Los hechos que dieron origen al procedimiento ocurrieron el 28 de agosto, cuando un hombre de 63 años perdió la vida en un hecho por el cual Fernando E.I. enfrenta un proceso por el delito de homicidio culposo.

La continuidad de la suspensión estará sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas por la autoridad judicial durante el periodo fijado.