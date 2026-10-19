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Lunes 19 de octubre de 2026

Acerca Estado apoyos alimentarios, educativos y productivos a familias de Guadalupe y Calvo

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) y en coordinación con distintas dependencias estatales llevó apoyos alimentarios, educativos y productivos, a las comunidades de Guadalupe y Calvo que más lo necesitan.

Lo anterior, en el marco del programa “Juntos por la Sierra Tarahumara”, que atiende necesidades prioritarias y fortalece el desarrollo de las familias de la región, con presencia permanente y coordinada en las comunidades indígenas y rurales.

La SPyCI entregó 348 apoyos de maíz y frijol, equivalentes a 6 mil 960 kilogramos, para contribuir a la alimentación de las familias de Baborigame y la cabecera municipal.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, y el DIF Estatal, se distribuyeron apoyos alimentarios para personas adultas mayores, con discapacidad y familias de distintas localidades.

A través de la Secretaría de Educación y Deporte se distribuyeron 9 mil 862 paquetes de útiles escolares a estudiantes de 268 planteles, así como mil 922 mochilas, para que niñas, niños y adolescentes cuenten con las herramientas que les ayuden a continuar sus estudios.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural entregó kits para atender el Gusano Barrenador del Ganado, como parte de las acciones de apoyo a las actividades productivas de la región.

El trabajo de colaboración entre las distintas dependencias se realizó en las localidades de Baborigame, Rancho de Enmedio, Dolores, El Tigre, Mesa de San Rafael, Turuachi y la cabecera municipal.

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