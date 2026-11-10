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Martes 10 de noviembre de 2026

Acerca Lupita Borruel vacunas contra influenza, sarampión y neumococo al centro de Chihuahua

La regidora Lupita Borruel, presidenta de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Chihuahua, encabezó una jornada de vacunación contra influenza, sarampión, neumococo y tétanos, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, con el propósito de facilitar el acceso a las vacunas y reforzar la prevención de enfermedades durante la temporada de frío.

La jornada se realizó en el edificio Eloy S. Vallina, donde se atendió a personal del Gobierno Municipal que labora en el inmueble y en oficinas del primer cuadro de la ciudad, así como a trabajadores de limpieza, boleros y ciudadanía en general que requería completar su esquema de vacunación.

La regidora del PAN señaló que acercar estos servicios a los centros de trabajo permite que más personas puedan vacunarse sin interrumpir sus actividades diarias, especialmente quienes tienen dificultades para acudir a una unidad de salud.

“Es importante cuidar la salud de la ciudadanía, sobre todo en esta temporada de cambios de temperatura. Queremos que las personas tengan sus esquemas de vacunación al corriente y que sus horarios de trabajo no sean un impedimento para protegerse”, expresó Borruel.

Agradeció la colaboración de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para realizar esta jornada y destacó la importancia de mantener la coordinación institucional para ampliar el acceso a los servicios preventivos.

Lupita Borruel reiteró que continuará promoviendo jornadas de salud que acerquen la atención médica y los servicios de prevención a las y los chihuahuenses.

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