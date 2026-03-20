Viernes 20 de marzo de 2026

Aclaración sobre Mónica Zambada Niebla: solo fue resguardada durante operativo en Culiacán

El Omar García Harfuch informó que Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, no fue detenida durante un operativo en la comunidad de El Salado, Culiacán, Sinaloa, sino únicamente resguardada de manera temporal.

El funcionario explicó que durante cateos realizados por fuerzas federales se detuvo a Omar Osvaldo “N”, quien contaba con una orden de aprehensión en San Diego, California. En uno de los inmuebles se encontraba Mónica Zambada junto con una menor de edad, por lo que se procedió a ponerlas bajo custodia temporal para garantizar su seguridad y verificar su situación legal.

Tras la revisión, las autoridades confirmaron que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra, ni en México ni en Estados Unidos. Aunque su nombre aparece desde 2007 en una lista administrativa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esto no constituye una orden judicial vigente.

Una vez corroborada la información, Mónica Zambada fue entregada a sus familiares y liberada sin cargos. Harfuch enfatizó que la actuación de las autoridades se realizó siguiendo protocolos de seguridad y verificación legal durante todo el operativo.

Protección Civil advierte sobre calor extremo este fin de semana en Chihuahua

