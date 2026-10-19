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Lunes 19 de octubre de 2026

Acosta Naranjo critica traslado de César Jáuregui y acusa uso político del caso

El político y exdirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, criticó el traslado del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, a Almoloya, Estado de México, y cuestionó la investigación federal que enfrenta por el presunto delito de traición a la patria.

A través de su cuenta en X, Acosta Naranjo ironizó sobre la gravedad de la imputación: “Qué bueno que no se lo llevaron al Cerro de las Campanas”, en referencia al sitio histórico donde fue fusilado Maximiliano de Habsburgo.

El político sostuvo que los hechos investigados tienen su origen en un operativo contra presuntos laboratorios de drogas, en el que participaron autoridades de Chihuahua, elementos del Ejército Mexicano y agentes estadounidenses.

Acosta Naranjo consideró que el caso debería conducir a fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados, así como la colaboración con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, en lugar de convertirse en un asunto de confrontación política.

“De absurdo en absurdo, en lugar de mejorar nuestra coordinación entre Federación y estados, e incrementar nuestra colaboración con el gobierno norteamericano en el combate al narcotráfico [...] se prefiere usar estos hechos para politizar”, expresó.

Además, acusó que el caso estaría siendo utilizado con fines electorales y para proteger a personajes vinculados con la delincuencia organizada, señalamiento que corresponde exclusivamente a la postura expresada por el político.

El pronunciamiento de Guadalupe Acosta Naranjo, quien se define como socialdemócrata y actualmente participa en actividades de oposición política, se suma a las voces que han cuestionado la actuación federal contra Jáuregui.

El exfiscal enfrenta procedimientos distintos en los ámbitos estatal y federal, por lo que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar si existen elementos suficientes para procesarlo y, eventualmente, establecer alguna responsabilidad penal.

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