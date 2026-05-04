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Lunes 4 de mayo de 2026

Activan alerta ciudadana por desaparición de hombre en Parral

Parral.– Familiares de Luis Rodríguez Martínez, de 46 años de edad, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizarlo, luego de que se reportara su desaparición desde la tarde de ayer.

De acuerdo con sus familiares, Luis, conocido como “La Piraña”, fue visto por última vez alrededor de las 3:00 de la tarde cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia López Portillo con destino a la colonia Zapata; sin embargo, presuntamente nunca llegó a su destino.

Como señas particulares, mide aproximadamente 1.80 metros de estatura, es de tez morena, tiene una cicatriz visible en el labio superior y tatuajes con los apellidos “Rodríguez” y “Martínez” en ambos brazos.

Ante la preocupación de su madre y demás familiares, se pidió el apoyo de la comunidad para compartir información que permita dar con su paradero.

Quienes cuenten con algún dato pueden comunicarse al número 627 119 5703 o reportar directamente a las autoridades correspondientes.

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