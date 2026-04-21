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Martes 21 de abril de 2026

Activan ficha de búsqueda para localizar a joven desaparecido en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua activó una ficha de búsqueda para localizar a Santiago Armando Ochoa Barrón, de 18 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado 19 de abril en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial, el joven mide 1.72 metros, pesa aproximadamente 65 kilogramos, es de tez trigueña clara, complexión delgada, cabello rubio ondulado y ojos café oscuro. Como señas particulares, presenta tatuajes visibles: uno en el antebrazo izquierdo con la figura de un hombre caminando con un niño, y otro en el pecho del lado derecho con la imagen de una calavera.

La última vez que fue visto salió de su domicilio en la colonia Colinas del Sol. Vestía pantalón negro con línea blanca a los costados, camisa de manga corta color azul marino y huaraches negros.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a su localización, a través del número de emergencias 911 o denuncia anónima 089, así como en los canales oficiales de la Fiscalía.

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