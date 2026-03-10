El Estado

13.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 10 de marzo de 2026

Activan ficha de búsqueda por desaparición de adolescente en Chihuahua

Autoridades estatales activaron una ficha de búsqueda para localizar a Valeria Guadalupe Alanís Soria, adolescente de 16 años que fue reportada como desaparecida el pasado 9 de marzo en la colonia División del Norte, en la ciudad de Chihuahua.

La solicitud de apoyo fue emitida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la cual informó que la menor fue vista por última vez ese día en dicha colonia de la capital del estado.

De acuerdo con la ficha oficial, Valeria nació el 17 de enero de 2010 en Durango. Como características físicas mide aproximadamente 1.60 metros, pesa 55 kilogramos, es de tez morena clara y complexión delgada. Tiene cabello negro, lacio y largo, ojos café oscuro, rostro ovalado, nariz recta y boca mediana, sin señas particulares reportadas hasta el momento.

Al momento de su desaparición vestía uniforme de la preparatoria Maestros Mexicanos, consistente en pantalonera y blusa color negro con tres rayas color mostaza a los costados y el logotipo del plantel, además de tenis negros marca Jordan.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero. Los datos pueden reportarse al 911 o al 089 para denuncia anónima, a fin de contribuir a su pronta localización.

Chihuahua, tercer lugar nacional en homicidios durante febrero

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Condenan a 30 años de prisión a profesor por abuso sexual de dos menores en Chihuahua

Localizan osamenta de encuestador del INEGI desaparecido en Urique

Suspenden a juez Manuel Jurado Torres tras polémica por reclasificación de feminicidio

Robo con violencia de camioneta en colonia Área Tecnológico
Actividad industrial de Chihuahua cae en noviembre, reporta el Inegi
México evacúa a más de mil connacionales de zona de conflicto en Medio Oriente
Deportistas chihuahuenses sufren accidente vial al regresar de torneo en Las Vegas
Ligera nevada sorprende a habitantes de San Juanito, en la Sierra de Chihuahua
Irán lanza advertencia directa a Donald Trump en medio de tensiones por el Estrecho de Ormuz
Anuncia Gobierno del Estado nuevas vacantes laborales para adultos mayores y personas con discapacidad
Ninguna persona debe ser obligada a convivir con su agresor: América Aguilar

Municipios

Más Noticias

Arranca Bonilla rehabilitación de calle California en Quintas del Sol
INE registra aportaciones de empresario ligado a socio de Bermúdez Requena en precampaña de Adán Augusto
Ordenan reabrir investigación contra agentes de la Policía Estatal por presuntas irregularidades