Activan ficha de búsqueda por desaparición de adolescente en Chihuahua

Martes 10 de marzo de 2026

Autoridades estatales activaron una ficha de búsqueda para localizar a Valeria Guadalupe Alanís Soria, adolescente de 16 años que fue reportada como desaparecida el pasado 9 de marzo en la colonia División del Norte, en la ciudad de Chihuahua.

La solicitud de apoyo fue emitida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la cual informó que la menor fue vista por última vez ese día en dicha colonia de la capital del estado.

De acuerdo con la ficha oficial, Valeria nació el 17 de enero de 2010 en Durango. Como características físicas mide aproximadamente 1.60 metros, pesa 55 kilogramos, es de tez morena clara y complexión delgada. Tiene cabello negro, lacio y largo, ojos café oscuro, rostro ovalado, nariz recta y boca mediana, sin señas particulares reportadas hasta el momento.

Al momento de su desaparición vestía uniforme de la preparatoria Maestros Mexicanos, consistente en pantalonera y blusa color negro con tres rayas color mostaza a los costados y el logotipo del plantel, además de tenis negros marca Jordan.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero. Los datos pueden reportarse al 911 o al 089 para denuncia anónima, a fin de contribuir a su pronta localización.