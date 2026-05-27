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Miércoles 27 de mayo de 2026

Activan pesquisa para localizar a María Fernanda Lugo en Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua activó una pesquisa para localizar a María Fernanda Lugo Molinar, joven de 18 años reportada como desaparecida desde el pasado 21 de mayo en Ciudad Juárez.

La búsqueda es encabezada por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, que solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

De acuerdo con la ficha oficial, María Fernanda fue vista por última vez en la colonia Margarita Maza de Juárez y desde entonces se desconoce su ubicación.

La joven nació el 6 de junio de 2007 en Chihuahua. Mide aproximadamente 1.58 metros, pesa cerca de 50 kilogramos, tiene tez morena clara, complexión delgada, cabello ondulado corto y oscuro, así como ojos color café.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, blusa azul de manga corta y tenis color rosa.

Las autoridades indicaron que cualquier dato que ayude a localizarla puede reportarse de inmediato al número de emergencias 911 o al 089 de denuncia anónima.

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