El Estado

30.31°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 30 de abril de 2026

Activan pesquisa para localizar a menor desaparecido en Cuauhtémoc

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua activó una pesquisa para localizar a Hiram Caleb Cruz Méndez, adolescente de 13 años de edad, reportado como desaparecido desde el pasado 28 de abril en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información oficial, el menor fue visto por última vez en dicha localidad. Como parte del reporte, se detalló que mide aproximadamente 1.60 metros, pesa 58 kilogramos, es de tez oscura, complexión delgada y tiene cabello negro y lacio.

Entre sus señas particulares destacan un lunar rojo en el brazo derecho y una cicatriz a un costado del ojo derecho. Además, cuenta con ojos café oscuro, rostro redondo, nariz sinuosa y boca mediana.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro con rayas blancas a los costados, playera blanca con cuello negro con el logotipo de la secundaria “Osos”, sudadera gris y tenis rojos.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización, comunicándose a los números de emergencia 911 o 089, así como a los canales oficiales de la dependencia.

Las autoridades mantienen activo el protocolo de búsqueda y continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del menor.

Sheinbaum advierte que acusaciones contra Rocha Moya deben sustentarse en pruebas y rechaza injerencia extranjera

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

¿De qué acusa EU a Rubén Rocha?

EUA solicita a México detener y extraditar a Rocha Moya; SRE analiza petición

Acuerdo histórico: Gobierno de México comprará solo acero nacional para obra pública

Tráiler choca contra puente en la Teófilo Borunda y genera congestionamiento
SEP analiza posibles ajustes al calendario escolar por calor y Mundial
Trasladan a “El Jardinero” al Altiplano; enfrenta proceso por delitos federales
Detienen a “El Cachuchín” por robo agravado en primaria de Parral
Invitan a venta de tamales con causa en apoyo a refugio de perritos en Chihuahua
Fallecen dos personas tras choque en el Corredor Comercial de Cuauhtémoc
Mayoría de mexicanos ve fundamento en acusaciones contra Rocha Moya, revela encuesta
Acusan a hombre de intentar atacar a Donald Trump durante cena de corresponsales en Washington

Municipios

Más Noticias

Reserva Federal mantiene tasas sin cambios en medio de división interna y presión inflacionaria
Bajo resguardo militar, material de narcolaboratorio en El Pinal; FGR ya investiga el caso
Urique registra 39.3 °C y se mantiene como el municipio más caluroso del estado