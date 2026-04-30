Activan pesquisa para localizar a menor desaparecido en Cuauhtémoc

Jueves 30 de abril de 2026

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua activó una pesquisa para localizar a Hiram Caleb Cruz Méndez, adolescente de 13 años de edad, reportado como desaparecido desde el pasado 28 de abril en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información oficial, el menor fue visto por última vez en dicha localidad. Como parte del reporte, se detalló que mide aproximadamente 1.60 metros, pesa 58 kilogramos, es de tez oscura, complexión delgada y tiene cabello negro y lacio.

Entre sus señas particulares destacan un lunar rojo en el brazo derecho y una cicatriz a un costado del ojo derecho. Además, cuenta con ojos café oscuro, rostro redondo, nariz sinuosa y boca mediana.

Al momento de su desaparición vestía pantalón negro con rayas blancas a los costados, playera blanca con cuello negro con el logotipo de la secundaria “Osos”, sudadera gris y tenis rojos.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización, comunicándose a los números de emergencia 911 o 089, así como a los canales oficiales de la dependencia.

Las autoridades mantienen activo el protocolo de búsqueda y continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del menor.