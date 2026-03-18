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Miércoles 18 de marzo de 2026

Activan pesquisa para localizar a menor desaparecido en Praderas del Sur

La Fiscalía General del Estado solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ángel Octavio Márquez Ruiz, de 17 años de edad, quien fue reportado como desaparecido el pasado 3 de marzo en la colonia Praderas del Sur.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el menor cuenta como seña particular con una cicatriz en el abdomen, producto de una intervención quirúrgica. Al momento de su desaparición vestía pantalonera gris, playera de manga corta del mismo color y tenis blancos marca Converse, talla 27.

Hasta el momento, se desconoce su paradero, por lo que las autoridades mantienen activa la pesquisa y exhortan a la población a colaborar con cualquier información que contribuya a su localización.

Quienes cuenten con datos pueden comunicarse al número de emergencias 911 o realizar una denuncia anónima al 089.

La Fiscalía reiteró la importancia de la participación ciudadana para agilizar la búsqueda y dar con el paradero del menor.

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