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Lunes 4 de mayo de 2026

Activan pesquisa por desaparición de adolescente en carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón

La Fiscalía General del Estado activó una pesquisa para localizar a Grecia Georgina Moncada Pérez, una adolescente de 16 años de edad que fue reportada como desaparecida en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información oficial, la joven fue vista por última vez ayer en el kilómetro 19 de la carretera Cuauhtémoc–Álvaro Obregón, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Grecia Georgina es de complexión delgada, piel blanca y mide aproximadamente 1.60 metros de estatura. Como características particulares, tiene cabello castaño claro teñido, largo y lacio, ojos verdes grandes, utiliza lentes y porta ortodoncia con ligas negras.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla gris oscuro, blusa gris con hombro descubierto y tenis negros.

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su ubicación.

Las personas que cuenten con datos relevantes pueden comunicarse de inmediato al número de emergencias 911, al 089 para denuncias anónimas o consultar los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

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