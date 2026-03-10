El Estado

Chihuahua, Chihuahua

Martes 10 de marzo de 2026

Actividad industrial de Chihuahua cae en noviembre, reporta el Inegi

La actividad industrial en el estado de Chihuahua registró un retroceso durante noviembre, al revertir los avances observados el mes anterior, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El organismo presentó los resultados del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), en el que se señala que la actividad industrial del estado disminuyó 1.0 por ciento a tasa mensual, es decir, al comparar noviembre con octubre.

Asimismo, a tasa anual, al comparar noviembre de 2025 con el mismo mes de 2024, la actividad industrial en Chihuahua reportó una caída de 1.4 por ciento.

El reporte indica que el desempeño no fue uniforme entre los distintos sectores industriales. Mientras algunos registraron incrementos, otros mostraron retrocesos que influyeron en el resultado general.

A tasa anual, los sectores industriales presentaron las siguientes variaciones:

Minería: aumento de 7.3 %

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural: incremento de 5.7 %

Construcción: caída de 5.5 %

Industrias manufactureras: disminución de 2.4 %

De acuerdo con el informe, aunque los sectores de minería y energía mostraron crecimiento durante el undécimo mes del año, las caídas registradas en construcción y manufactura, consideradas actividades clave para la economía estatal, tuvieron mayor peso en el resultado final negativo.

Chihuahua, tercer lugar nacional en homicidios durante febrero

