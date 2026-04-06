Actualización en casetas responde a inflación, no a incremento: Granillo

Miércoles 29 de abril de 2026

El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, aclaró que el reciente ajuste en las tarifas de las casetas de cobro no constituye un aumento, sino una actualización vinculada al comportamiento de la inflación.

El funcionario explicó que esta medida tiene como objetivo mantener el valor real de las cuotas, evitando que la inflación reduzca su poder adquisitivo con el paso del tiempo. “No se trata de un incremento, sino de una actualización para recuperar el valor de las casetas”, puntualizó.

Granillo Vázquez subrayó que este ajuste no tiene fines recaudatorios extraordinarios, sino que busca compensar la pérdida inflacionaria, permitiendo conservar el equilibrio económico de las tarifas y garantizar el mantenimiento de la infraestructura carretera sin generar afectaciones desproporcionadas a los usuarios.

En este sentido, insistió en que se trata de un mecanismo técnico y no de una decisión arbitraria, por lo que llamó a la ciudadanía a comprender el contexto económico detrás de la medida.

Avance de obras y proyectos en el estado

Por otra parte, el titular de Hacienda informó que diversas obras de infraestructura avanzan en el estado, particularmente en la ciudad de Chihuahua, donde ya se encuentran en ejecución trabajos como la conexión de la prolongación Teófilo Borunda hacia la salida al Ejido Labor de Terrazas.

Detalló que actualmente se desarrollan procesos de licitación para proyectos en la zona sur de la capital, mientras que en paralelo se elaboran proyectos ejecutivos que permitirán licitar nuevas obras tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez.

Asimismo, destacó que también se han puesto en marcha obras en distintos municipios del estado, algunas en coordinación directa con gobiernos locales, lo que permitirá atender necesidades específicas de cada región.

Entre los proyectos relevantes, mencionó la carretera Santa Gertrudis, la cual ya se encuentra en proceso de licitación, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura y la conectividad en la entidad.