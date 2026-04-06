El Estado

31.23°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 29 de abril de 2026

Actualización en casetas responde a inflación, no a incremento: Granillo

El secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, José de Jesús Granillo Vázquez, aclaró que el reciente ajuste en las tarifas de las casetas de cobro no constituye un aumento, sino una actualización vinculada al comportamiento de la inflación.

El funcionario explicó que esta medida tiene como objetivo mantener el valor real de las cuotas, evitando que la inflación reduzca su poder adquisitivo con el paso del tiempo. “No se trata de un incremento, sino de una actualización para recuperar el valor de las casetas”, puntualizó.

Granillo Vázquez subrayó que este ajuste no tiene fines recaudatorios extraordinarios, sino que busca compensar la pérdida inflacionaria, permitiendo conservar el equilibrio económico de las tarifas y garantizar el mantenimiento de la infraestructura carretera sin generar afectaciones desproporcionadas a los usuarios.

En este sentido, insistió en que se trata de un mecanismo técnico y no de una decisión arbitraria, por lo que llamó a la ciudadanía a comprender el contexto económico detrás de la medida.

Avance de obras y proyectos en el estado

Por otra parte, el titular de Hacienda informó que diversas obras de infraestructura avanzan en el estado, particularmente en la ciudad de Chihuahua, donde ya se encuentran en ejecución trabajos como la conexión de la prolongación Teófilo Borunda hacia la salida al Ejido Labor de Terrazas.

Detalló que actualmente se desarrollan procesos de licitación para proyectos en la zona sur de la capital, mientras que en paralelo se elaboran proyectos ejecutivos que permitirán licitar nuevas obras tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez.

Asimismo, destacó que también se han puesto en marcha obras en distintos municipios del estado, algunas en coordinación directa con gobiernos locales, lo que permitirá atender necesidades específicas de cada región.

Entre los proyectos relevantes, mencionó la carretera Santa Gertrudis, la cual ya se encuentra en proceso de licitación, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura y la conectividad en la entidad.

Gobernador, senador y alcalde: políticos de Sinaloa acusados por EU de narcotráfico

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Conectividad en el Norte: Top 5 de proveedores de servicios de internet en Chihuahua

Descubre cuáles son los proveedores de internet más destacados en Chihuahua para 2026. Analizamos cobertura y estabilidad para ayudarte a decidir.

Advierte Protección Civil por rachas de hasta 85 km/h para las próximas horas

Cierra con una buena participación la convocatoria Premio al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026

Rocha Moya rechaza acusaciones de EU y afirma que demostrará “falta de sustento”
¿De qué acusa EU a Rubén Rocha?
Amnistía Internacional exige a la FIFA garantizar un Mundial sin abusos a derechos humanos
Maru Campos cuestiona citatorio del Senado y alude a “lista roja” de EUA
EUA solicita a México detener y extraditar a Rocha Moya; SRE analiza petición
Sheinbaum pide a gasolineros mantener tope al diésel; asegura que es temporal
Asignan obra para reparación de carretera Coyame–Ojinaga; trabajos avanzan en fase previa
Así operaba “El Mirador”, escondite de “El Jardinero” en Nayarit

Municipios

Más Noticias

Alerta ANIERM por nuevos aranceles: impactarán importaciones y costos
Trump afirma que Irán pidió abrir el estrecho de Ormuz
Desmienten fotografía sobre extranjeros en operativo de El Pinal