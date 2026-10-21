Actualizan vacuna contra influenza para temporada invernal 2026

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Chihuahua, Chihuahua
Miércoles 21 de octubre de 2026
La vacuna contra la influenza que se aplicará durante la temporada invernal 2026 tendrá una nueva composición, al pasar de una fórmula tetravalente a una trivalente, con el propósito de mantener la protección frente a las variantes del virus que continúan en circulación.
La nueva formulación contempla protección contra tres cepas: influenza A(H1N1), influenza A(H3N2) y el linaje B/Victoria. La modificación se realiza luego de que el linaje B/Yamagata dejara de detectarse de manera sostenida a nivel mundial.
La vacunación continúa siendo una de las principales medidas para disminuir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos relacionados con la influenza, particularmente durante los meses de mayor circulación de enfermedades respiratorias.
Entre los grupos prioritarios se encuentran niñas y niños de seis meses a cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados.
Las autoridades sanitarias recomiendan aplicarse la vacuna oportunamente, debido a que el organismo requiere aproximadamente dos semanas para desarrollar protección después de recibir la dosis.
También exhortaron a la población a consultar en los centros de salud la disponibilidad de vacunas y mantener actualizado su esquema de inmunización durante la temporada invernal.
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