Actualizan vacuna contra influenza para temporada invernal 2026

Miércoles 21 de octubre de 2026

La vacuna contra la influenza que se aplicará durante la temporada invernal 2026 tendrá una nueva composición, al pasar de una fórmula tetravalente a una trivalente, con el propósito de mantener la protección frente a las variantes del virus que continúan en circulación.

La nueva formulación contempla protección contra tres cepas: influenza A(H1N1), influenza A(H3N2) y el linaje B/Victoria. La modificación se realiza luego de que el linaje B/Yamagata dejara de detectarse de manera sostenida a nivel mundial.

La vacunación continúa siendo una de las principales medidas para disminuir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos relacionados con la influenza, particularmente durante los meses de mayor circulación de enfermedades respiratorias.

Entre los grupos prioritarios se encuentran niñas y niños de seis meses a cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados.

Las autoridades sanitarias recomiendan aplicarse la vacuna oportunamente, debido a que el organismo requiere aproximadamente dos semanas para desarrollar protección después de recibir la dosis.

También exhortaron a la población a consultar en los centros de salud la disponibilidad de vacunas y mantener actualizado su esquema de inmunización durante la temporada invernal.