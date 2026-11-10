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Martes 10 de noviembre de 2026

Acuerda INE mejoras salariales y laborales para trabajadores de módulos de atención ciudadana

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) alcanzó una serie de acuerdos con representantes de los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), con el objetivo de mejorar sus condiciones salariales y laborales, así como garantizar la continuidad de los servicios relacionados con la credencial para votar.

Los compromisos se establecieron durante una reunión celebrada el lunes 9 de noviembre, encabezada por la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, acompañada de la consejera electoral Carla Humphrey Jordan y los consejeros Arturo Castillo Loza y Arturo Chávez López.

En el encuentro participó una comisión integrada por ocho representantes del personal de los módulos, quienes expusieron sus principales demandas relacionadas con remuneraciones, horarios, antigüedad, seguridad y prestaciones laborales.

Uno de los acuerdos más relevantes consiste en proponer para el Presupuesto de 2027 un incremento de al menos 6% al sueldo bruto mensual de los trabajadores con nivel FA1, así como de las plazas de Honorarios Permanentes nivel 2701 de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

Además, las autoridades electorales analizarán la posibilidad de ampliar el incremento salarial a un rango de entre 8% y 12%, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

También se revisará una eventual renivelación salarial para quienes desempeñan funciones como responsables de módulo, con la finalidad de atender las diferencias existentes entre puestos y responsabilidades.

En materia de horarios, se acordó establecer la atención ciudadana de los sábados de 8:00 a 13:00 horas, además de respetar los 30 minutos destinados al consumo de alimentos y descanso durante la jornada laboral.

Otro de los compromisos contempla revisar el reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores desde su primer día de labores, independientemente de que hayan iniciado bajo esquemas de contratación por honorarios eventuales o permanentes.

Las autoridades también analizarán el otorgamiento de licencias con goce de sueldo cuando el personal enfrente situaciones extraordinarias o causas de fuerza mayor.

Respecto a los módulos itinerantes, se acordó revisar las condiciones de seguridad en las que opera el personal, así como la posibilidad de incrementar los recursos destinados a gastos de campo.

De igual manera, se establecerán criterios para homologar los tiempos de traslado de las unidades móviles y se realizarán diagnósticos en cada entidad federativa para conocer las condiciones laborales, operativas y de accesibilidad de los módulos.

Entre los puntos acordados también se estableció que los días de asueto no deberán contabilizarse como días de descanso del personal.

El INE precisó que las actividades laborales deberán desarrollarse conforme a las necesidades institucionales y a la normatividad vigente, mientras se revisa la viabilidad administrativa y presupuestal de los compromisos adquiridos.

Tras concluir el diálogo con los representantes de los trabajadores, el organismo electoral informó que a partir de este martes 10 de noviembre el servicio a la ciudadanía se brinda con regularidad en todos los Módulos de Atención Ciudadana del país.

Con estos acuerdos, el INE busca atender las demandas del personal encargado de los trámites de inscripción, renovación y actualización de la credencial para votar, al tiempo que mantiene la operación de uno de sus principales servicios de atención a la población.

Las mejoras salariales adicionales y las modificaciones que requieren recursos quedarán sujetas a las revisiones correspondientes y a la disponibilidad presupuestal para el próximo ejercicio fiscal.

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