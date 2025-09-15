Internacional

18.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 15 de septiembre de 2025

Acuerdan mantener TikTok en EU; hablará Trump con Xi

Funcionarios de China y de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para mantener el funcionamiento de TikTok en territorio estadounidense, dijo Secretario de Tesoro, Scott Bessent.

"El Presidente Trump y el presidente del partido, Xi, se reunirán el viernes para cerrar el acuerdo, pero sí tenemos un marco para el acuerdo con TikTok", declaró Bessent. "Creo que el marco es que pase a manos estadounidenses".

Publicidad

Una reunión entre funcionarios estadounidenses y chinos transcurrió satisfactoriamente y se llegó a un acuerdo sobre "cierta empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar", publicó el Presidente Donald Trump en sus redes sociales el lunes.
El Mandatario republicano ha extendido repetidamente la fecha límite para el futuro de TikTok y se mantuvo evasivo respecto a un acuerdo cuando los periodistas le preguntaron el domingo por la noche.

Trump también afirmó que hablaría el viernes con el líder chino Xi Jinping.

El Gobierno chino aún no ha confirmado las declaraciones de Trump.

La publicación de Trump se basó en una reunión en España que el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantuvo con funcionarios chinos, incluido el Viceprimer Ministro chino, He Lifeng, en la que TikTok iba a ser un tema de debate, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Durante la Presidencia demócrata de Joe Biden, el Congreso y la Casa Blanca esgrimieron argumentos de seguridad nacional para aprobar la prohibición estadounidense de TikTok a menos que su empresa matriz, ByteDance, vendiera su participación mayoritaria.

En 2016, ByteDance lanzó una plataforma de videos cortos llamada Douyin en China, a la que siguió una versión internacional llamada TikTok.

Posteriormente, adquirió Musical.ly, una plataforma de sincronización de labios popular entre adolescentes de EE. UU. y Europa, y la fusionó con TikTok, manteniendo la aplicación separada de Douyin.

Poco después, la aplicación se popularizó enormemente en EU y muchos otros países, convirtiéndose en la primera plataforma china en incursionar seriamente en Occidente.

A diferencia de otras plataformas de redes sociales que se centraban en cultivar conexiones entre los usuarios, TikTok adaptó el contenido a los intereses de la gente.

Clips musicales. Instagram y YouTube. Los desafíos surgieron.

Gobierno Federal Endurece Medidas Contra la Evasión Fiscal: SAT Tendrá Nuevas Facultades

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Olivia Franco impulsa regularización de fraccionamientos y vincula avances al Plan Hídrico en Chihuahua

Lupita Borruel abre cuatro nuevas Casas de Enlace en zona rural: acerca servicios de la administración de Marco Bonilla

Sindicatura Cerca de Ti llega a la seccional de Guadalupe

La Era de la Barba: ¿Cuándo se Volvió Obligatorio el Vello Facial Masculino?
Anuncian Cierres Viales y Transporte Gratuito por Festejos del Grito de Independencia
Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo
Registran Temblor Ligero con Epicentro en Yécora, Sonora
Clima de Hoy: Cielo Parcialmente Nuboso y Posible Lluvia Débil por la Noche
Olivia Franco impulsa regularización de fraccionamientos y vincula avances al Plan Hídrico en Chihuahua
Detienen en Paraguay a Hernán Bermúdez, líder de ‘La Barredora’
Lupita Borruel abre cuatro nuevas Casas de Enlace en zona rural: acerca servicios de la administración de Marco Bonilla

Municipios

Más Noticias

Sindicatura Cerca de Ti llega a la seccional de Guadalupe
Impulsan participación ciudadana con convenio entre IEE y Consejo Consultivo: Síndica Olivia Franco
Presenta posicionamiento Regidora Joni Barajas sobre la dignidad y derechos de las mujeres indígenas en conmemoración del Día Mundial de la Mujer Indígena