Acuerdan mantener TikTok en EU; hablará Trump con Xi

Lunes 15 de septiembre de 2025

Funcionarios de China y de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para mantener el funcionamiento de TikTok en territorio estadounidense, dijo Secretario de Tesoro, Scott Bessent.

"El Presidente Trump y el presidente del partido, Xi, se reunirán el viernes para cerrar el acuerdo, pero sí tenemos un marco para el acuerdo con TikTok", declaró Bessent. "Creo que el marco es que pase a manos estadounidenses".

Una reunión entre funcionarios estadounidenses y chinos transcurrió satisfactoriamente y se llegó a un acuerdo sobre "cierta empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar", publicó el Presidente Donald Trump en sus redes sociales el lunes.

El Mandatario republicano ha extendido repetidamente la fecha límite para el futuro de TikTok y se mantuvo evasivo respecto a un acuerdo cuando los periodistas le preguntaron el domingo por la noche.

Trump también afirmó que hablaría el viernes con el líder chino Xi Jinping.

El Gobierno chino aún no ha confirmado las declaraciones de Trump.

La publicación de Trump se basó en una reunión en España que el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantuvo con funcionarios chinos, incluido el Viceprimer Ministro chino, He Lifeng, en la que TikTok iba a ser un tema de debate, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Durante la Presidencia demócrata de Joe Biden, el Congreso y la Casa Blanca esgrimieron argumentos de seguridad nacional para aprobar la prohibición estadounidense de TikTok a menos que su empresa matriz, ByteDance, vendiera su participación mayoritaria.

En 2016, ByteDance lanzó una plataforma de videos cortos llamada Douyin en China, a la que siguió una versión internacional llamada TikTok.

Posteriormente, adquirió Musical.ly, una plataforma de sincronización de labios popular entre adolescentes de EE. UU. y Europa, y la fusionó con TikTok, manteniendo la aplicación separada de Douyin.

Poco después, la aplicación se popularizó enormemente en EU y muchos otros países, convirtiéndose en la primera plataforma china en incursionar seriamente en Occidente.

A diferencia de otras plataformas de redes sociales que se centraban en cultivar conexiones entre los usuarios, TikTok adaptó el contenido a los intereses de la gente.

