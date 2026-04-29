Acuerdo histórico: Gobierno de México comprará solo acero nacional para obra pública

Miércoles 29 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo con la industria siderúrgica para que todo el acero utilizado por el Gobierno de México en obras públicas sea de origen nacional, como parte del denominado Plan México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó la medida como “histórica” y explicó que busca fortalecer la economía interna, impulsar la producción nacional y reducir la dependencia de insumos importados en sectores estratégicos como infraestructura, energía y vivienda.

El acuerdo establece que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será responsable de vigilar su cumplimiento, mientras que dependencias como Economía, Hacienda e Infraestructura coordinarán su implementación en proyectos públicos.

Entre los principales compromisos del Gobierno destacan el uso del poder de compra del Estado para privilegiar el acero nacional, la incorporación de contenido local en adquisiciones públicas mediante incentivos, así como la promoción de proveedores mexicanos y la sustitución de importaciones.

Además, se contemplan mesas de trabajo interinstitucionales, encuentros de negocio con empresas del sector y esquemas de financiamiento que faciliten el uso de acero producido en el país.

Por parte del sector empresarial, encabezado por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, los compromisos incluyen garantizar la calidad del acero, asegurar el abasto, ofrecer precios competitivos y fortalecer la participación de la industria nacional en proyectos de infraestructura.

El acuerdo contó con la participación de funcionarios federales como Raquel Buenrostro, Marcelo Ebrard y Mario Delgado Carrillo, así como representantes del sector privado, entre ellos líderes de la industria de la construcción y vivienda.

Con esta medida, el Gobierno federal busca detonar el crecimiento industrial, generar empleos y consolidar una política de desarrollo económico basada en el fortalecimiento del mercado interno.