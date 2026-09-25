Acumula Carvel antecedentes de investigaciones y controversias desde 2018

Viernes 25 de septiembre de 2026

Energética Carvel ha sido mencionada durante los últimos años en investigaciones federales, aseguramientos de combustible, denuncias públicas y reportajes relacionados con presuntas irregularidades en el mercado de hidrocarburos, antecedentes que se remontan al menos a 2018.

El 13 de diciembre de ese año, elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acompañados por personal militar, aseguraron una estación de Carvel ubicada en avenida Teófilo Borunda y Ocampo, como parte de una investigación relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. La estación reabrió aproximadamente un mes después.

En aquel operativo, realizado también en instalaciones de Black Gold, las autoridades reportaron el aseguramiento de más de 349 mil litros de gasolina, 348 mil litros de diésel, alrededor de 100 mil litros de gasóleo, 33 pipas y tres tractocamiones. También fueron decomisados más de 5.2 millones de pesos en efectivo, dólares, un arma de fuego y equipo de cómputo.

Posteriormente, en octubre de 2019, autoridades federales notificaron a Carvel sobre el aseguramiento relacionado con la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAICHIH/0001724/2018, abierta por posibles conductas contempladas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En febrero de 2021, el entonces diputado federal Ricardo Francisco Exsome Zapata informó haber recibido denuncias sobre una presunta red de “huachicol fiscal” en la que se mencionaba a Energética Carvel junto con otras compañías del país. El legislador llevó los señalamientos ante distintas autoridades, entre ellas la FGR, SAT, Profeco, Pemex y la Comisión Reguladora de Energía, con la finalidad de que fueran investigados.

Ese mismo año trascendió que Pemex había presentado una denuncia ante la FGR en Tamaulipas por presunto contrabando de combustibles, dentro de una carpeta en la que aparecía mencionada Energética Carvel junto con otras empresas del sector.

Más recientemente, investigaciones periodísticas han vuelto a relacionar el nombre de la compañía con indagatorias sobre contrabando de combustibles. Carvel ha rechazado públicamente esos señalamientos y ha sostenido que sus operaciones se encuentran reguladas y cuentan con permisos de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el texto compartido, Aristegui Noticias respondió a la empresa que pudo constatar que Carvel y Windstar aparecen mencionadas por la Fiscalía General de la República en dos causas penales relacionadas con investigaciones por presunto contrabando de combustible.

El historial de señalamientos adquirió nuevamente relevancia tras un operativo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR en distintos inmuebles vinculados con la empresa, incluidas oficinas corporativas, una vivienda relacionada con Carlos V. y otros puntos en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Hasta este punto, la existencia de investigaciones, denuncias o menciones dentro de expedientes no equivale por sí misma a una declaración de culpabilidad, por lo que corresponderá a las autoridades federales determinar la situación jurídica de las personas o empresas involucradas.