Lunes 23 de noviembre de 2026

El coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, criticó que el Gobierno del Estado destine, según sus estimaciones, apenas el 1 por ciento de su presupuesto al campo y la ganadería, situación que calificó como un abandono histórico del sector productivo chihuahuense.

Durante la celebración del 21 aniversario de la Unión Ganadera Regional División del Norte, el también alcalde de Ciudad Juárez participó en una cabalgata y sostuvo un encuentro con representantes de 48 asociaciones ganaderas, quienes expusieron las principales necesidades y demandas de los productores.

Pérez Cuéllar cuestionó las políticas implementadas por las administraciones estatales de Javier Corral y Maru Campos, a las que responsabilizó de la falta de respaldo institucional al sector primario.

“Hoy tenemos la oportunidad de llegar a donde toman las decisiones y distribuyen los recursos. Con trabajo vamos a cambiar esta historia de abandono”, expresó.

El morenista sostuvo que los programas de apoyo deben beneficiar tanto a los grandes productores como a los pequeños ganaderos, mediante políticas públicas que permitan fortalecer la producción y recuperar la importancia económica de esta actividad en Chihuahua.

Ganaderos denuncian falta de apoyos desde 2016

Por su parte, Guadalupe Siqueiros, presidente de la Unión Ganadera Regional División del Norte, señaló que la organización dejó de recibir apoyo del Gobierno del Estado desde 2016.

Detalló que actualmente permanecen activas 48 de las 72 asociaciones ganaderas con las que llegó a contar la agrupación, por lo que consideró necesario recuperar el respaldo gubernamental.

Siqueiros reconoció las gestiones realizadas por Pérez Cuéllar desde su etapa como senador y posteriormente como presidente municipal de Ciudad Juárez.

Proponen crear una Secretaría de Ganadería

Durante el encuentro, Benjamín García, tesorero de la organización, planteó la creación de una Secretaría de Ganadería independiente de la actual Secretaría de Desarrollo Rural.

Explicó que una dependencia especializada, con presupuesto propio, permitiría atender directamente las necesidades de los productores y desarrollar políticas enfocadas en el fortalecimiento de la actividad ganadera.

En la celebración también participaron Ramón García, integrante del Consejo de Vigilancia; Carlos Manjarrez, de la Asociación Campo para Crecer, y Alejandro Pérez Cuéllar, diputado federal con licencia.

El encuentro puso sobre la mesa la demanda de incrementar los recursos públicos destinados a la ganadería, mientras Pérez Cuéllar reiteró sus críticas a la política presupuestal del Gobierno estatal.

La cifra del 1 por ciento corresponde a lo señalado por Pérez Cuéllar y no fue acompañada en el reporte de un desglose presupuestal oficial que permita corroborarla.