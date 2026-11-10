Acusa Cruz Pérez Cuéllar al PAN y PRI de rechazar recursos para programas sociales

Martes 10 de noviembre de 2026

Cruz Pérez Cuéllar, coordinador de la Defensa de la Transformación de Morena en Chihuahua, cuestionó el voto en contra del PAN y PRI al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, al considerar que ambas fuerzas políticas se oponen a la continuidad y ampliación de los programas sociales impulsados por los gobiernos de Morena.

El morenista sostuvo que el rechazo de los partidos de oposición refleja diferencias sobre el destino de los recursos públicos y la política social del Gobierno Federal.

"Como bien lo dice la presidenta Sheinbaum, son derechos que ya adquirimos las mexicanas y los mexicanos, pero hay quienes fueron perjudicados y ahora quieren darle marcha atrás a eso. Por eso el PAN siempre vota en contra del presupuesto de egresos, porque no quieren que los programas sociales se mantengan", expresó.

Pérez Cuéllar destacó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ampliaron los programas del Bienestar, por lo que consideró necesario mantener los recursos destinados a estos apoyos.

Asimismo, señaló que los cambios en la distribución del presupuesto han afectado, según su postura, a sectores que anteriormente se beneficiaban del manejo de recursos públicos.

"Tenemos que seguir luchando para que estos logros no se pierdan", manifestó.

De acuerdo con la información difundida por Pérez Cuéllar, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 avanzó con 372 votos a favor y 102 en contra, estos últimos atribuidos a legisladores del PAN y PRI.

El proyecto contempla un gasto federal de 10 billones 636 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente 1.025 billones de pesos estarían destinados a programas sociales.

El coordinador morenista afirmó que la votación evidenció la postura de los partidos de oposición frente a los recursos destinados a las políticas de bienestar.

Sin embargo, el voto en contra del presupuesto completo no implica necesariamente el rechazo individual de cada programa social, ya que las fuerzas políticas pueden mantener diferencias sobre otras partidas, prioridades de gasto o criterios de distribución.

Pérez Cuéllar reiteró su respaldo a la política social del Gobierno Federal y llamó a defender los programas que, sostuvo, representan derechos adquiridos por la población mexicana.

Sus declaraciones se producen en medio del debate político por la distribución del gasto público federal para 2027 y las posiciones que mantienen Morena y los partidos de oposición sobre las prioridades presupuestales del país.