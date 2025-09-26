Acusa Fiscalía a empresario de Chihuahua por presunta red de “huachicol fiscal”

Viernes 26 de septiembre de 2025

Investigaciones de la Fiscalía señalan al empresario Carlos Alberto Velázquez Nieto, dueño de la empresa Energética Carvel, de participar presuntamente en una red de huachicol fiscal dedicada a la introducción ilegal de hidrocarburos y a operaciones de venta de combustible por debajo del precio de mercado.

Según denuncias presentadas ante autoridades federales, Energética Carvel, fundada en 2013, ha crecido desde unas pocas estaciones de servicio hasta consolidar una red de transporte y distribución en varios estados —entre ellos Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Estado de México— sin acreditar el origen legal del producto.

A pesar de estar incluida en la lista de contribuyentes incumplidos de la Secretaría de Hacienda desde 2020, Velázquez Nieto continuó expandiendo su negocio. En 2021, por ejemplo, obtuvo un contrato municipal en Aldama por 47 millones de pesos, mientras que en 2023 la empresa anunció inversiones por más de mil millones de pesos en infraestructura energética.

Una de las revelaciones públicas ocurrió cuando se informó que una de las estaciones de servicio de Carvel habría sido utilizada como escaparate de autos de colección pertenecientes al exfiscal de Chihuahua, César Augusto Esquivel, quien defendió públicamente a la empresa alegando que estaba siendo objeto de una campaña difamatoria por parte de competidores.

En febrero de 2021, una denuncia ante la Cámara de Diputados incluyó a Energética Carvel entre las empresas de Chihuahua señaladas por tráfico de gasolina importada de manera irregular desde Estados Unidos, así como por importaciones que superaban los permisos autorizados.

En ese mismo reporte, se menciona que Carvel ha sido acusada de operar tomas clandestinas, adquisición de combustible con documentación dudosa y venta del mismo por debajo de los precios regulados, lo cual le generaría competencia desleal respecto a distribuidores legales y pérdida fiscal para el Estado.

La Fiscalía aún debe probar en corte la autoría así como la participación concreta de Velázquez Nieto en los delitos imputados. Hasta ahora, las acusaciones se basan en denuncias, investigaciones periodísticas y verificaciones fiscales. No se ha confirmado públicamente una sentencia condenatoria.

Este expediente pone en relieve el fenómeno del huachicol fiscal, que no solo implica robo de combustibles, sino también importaciones ilegales, evasión de impuestos y operaciones con hidrocarburos sin trazabilidad legal. Para las autoridades, este tipo de redes representan un daño considerable al erario, a la seguridad energética nacional y al funcionamiento del mercado legal de combustibles.