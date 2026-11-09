Acusa Maru Campos a exfiscal de ocultarle información sobre desplazados y desaparecidos

Lunes 9 de noviembre de 2026

La gobernadora María Eugenia Campos Galván reveló que durante su administración se le ocultó información relacionada con los casos de desplazamiento forzado y desaparición de personas en Chihuahua, situación que atribuyó directamente al anterior titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La mandataria estatal reconoció que hasta fechas recientes no contaba con información completa sobre la magnitud de ambas problemáticas, debido a presuntas omisiones en los reportes que recibía por parte de la institución encargada de la procuración de justicia.

“Se le estaba ocultando información a la gobernadora por parte del exfiscal”, declaró Campos Galván al ser cuestionada sobre la situación de las familias desplazadas y las personas desaparecidas en la entidad.

Las declaraciones se produjeron luego de que representantes de asociaciones internacionales que visitaron Chihuahua el pasado viernes formularan diversas recomendaciones relacionadas con la atención a víctimas, entre ellas la necesidad de contar con una partida presupuestaria específica para atender el desplazamiento forzado.

Ante estos señalamientos, Campos Galván sostuvo que su administración ha destinado recursos económicos para apoyar a las personas que se han visto obligadas a abandonar sus comunidades como consecuencia de situaciones de violencia e inseguridad.

La gobernadora reconoció el sufrimiento que enfrentan las familias desplazadas y aseguró que el Gobierno del Estado continuará realizando esfuerzos para atender sus necesidades y contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Como ejemplo de esta problemática, hizo referencia al testimonio de una mujer identificada como “Nancy”, cuya historia fue publicada por El Diario de Chihuahua y quien relató las difíciles circunstancias que ha enfrentado tras abandonar la comunidad de Baborigame y regresar por segunda ocasión a Parral.

La mandataria destacó la crudeza de este testimonio como una muestra de las consecuencias humanas que provoca el desplazamiento forzado en distintas regiones de Chihuahua.

Asimismo, reiteró que su administración continuará trabajando para brindar atención a las familias afectadas, mediante las acciones y recursos disponibles en las dependencias estatales.

Las declaraciones de Campos Galván colocan nuevamente bajo atención pública el manejo de la información sobre desapariciones y desplazamiento forzado dentro de la Fiscalía General del Estado, particularmente por los señalamientos dirigidos al anterior responsable de la institución.

Hasta el momento, en la información difundida no se precisó qué datos habrían sido ocultados, durante cuánto tiempo ocurrió esta situación ni si se iniciará alguna investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades.

La gobernadora aseguró que el Estado seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para atender esta problemática y acompañar a las familias que han tenido que abandonar sus hogares.