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Jueves 22 de octubre de 2026

Acusa PT persecución política tras congelamiento de cuentas de aspirante en San Luis Potosí

Ciudad de México.– El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de haber congelado las cuentas del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien aspiraba a la Gubernatura de San Luis Potosí por ese partido.

Anaya aseguró que la medida también alcanzó cuentas de familiares del empresario y sostuvo que tuvo como objetivo obligarlo a abandonar sus aspiraciones políticas. Según el dirigente, Sánchez Zumaya actualmente se encuentra fuera del país y lo considera un “perseguido político”.

El líder petista afirmó que el congelamiento se habría realizado sin una carpeta de investigación ni orden judicial, por lo que acusó violaciones a derechos constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho de audiencia.

Sánchez Zumaya había declinado a sus aspiraciones políticas el pasado 24 de septiembre. Anaya insistió en que la actuación de la UIF tuvo motivaciones políticas y buscó impedir su participación en la contienda de San Luis Potosí.

El empresario es propietario de Petrogesa y ha sido señalado previamente en investigaciones periodísticas relacionadas con contratos de Pemex. En septiembre de 2024, REFORMA publicó que empresas vinculadas a Sánchez Zumaya habrían facturado más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 bajo esquemas presuntamente relacionados con empresas fantasma y operaciones de lavado de dinero.

Hasta el momento, las acusaciones de persecución política corresponden a la postura expresada por la dirigencia nacional del PT y no constituyen una resolución judicial sobre la actuación de la UIF.

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