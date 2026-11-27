Viernes 27 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un acto de injerencia la decisión de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de habilitar canales de denuncia ciudadana para identificar presuntos vínculos entre organizaciones criminales, funcionarios públicos y redes de lavado de dinero en México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó la actuación de la agencia estadounidense y señaló que debería concentrar sus esfuerzos en combatir la distribución de drogas y la corrupción dentro de su propio territorio.

“Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos, ¿cómo lo vería el Gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia”, expresó.

Asimismo, Sheinbaum retomó una investigación de la agencia Associated Press sobre un operativo en el que presuntamente la DEA permitió la distribución de más de un millón de pastillas de fentanilo en Estados Unidos, calificándolo como un “Rápido y Furioso” de fentanilo.

La presidenta defendió las atribuciones de las instituciones mexicanas de seguridad y procuración de justicia, al tiempo que cuestionó las acciones de Washington para combatir las estructuras criminales y financieras que operan dentro de Estados Unidos.

Por su parte, la DEA habilitó canales de comunicación mediante WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico para recibir información confidencial sobre integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de funcionarios que presuntamente faciliten sus operaciones.

El director de la DEA, Terry Cole, ha señalado que uno de los objetivos de la agencia es exponer los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos involucrados en actos de corrupción.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de las presiones de Washington para combatir tanto a los líderes de los cárteles como a las estructuras políticas y financieras que presuntamente respaldan sus actividades.