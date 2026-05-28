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Jueves 28 de mayo de 2026

Acusa diputado del PT que Maru Campos sería candidata de EU para 2030

El coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, lanzó fuertes señalamientos contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien calificó como “traidora a la patria” y afirmó que sería la candidata impulsada por Estados Unidos rumbo a la elección presidencial de 2030.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que la mandataria acudiera este jueves a la Fiscalía General de la República para atender un citatorio relacionado con las investigaciones por la presunta presencia de agentes extranjeros en un operativo realizado en la Sierra de Chihuahua.

“Es una traidora a la patria, es una sinvergüenza esa Gobernadora. No tiene pena, pero ella está vinculada con el Gobierno norteamericano”, expresó el legislador petista en entrevista.

Sandoval sostuvo además que no tiene dudas de que el gobierno estadounidense tendría interés en impulsar políticamente a la mandataria estatal rumbo al proceso presidencial de 2030.

“¿Por qué dejan entrar a la CIA?, ¿por qué pacta con el Gobierno norteamericano?”, cuestionó el diputado federal.

El legislador afirmó que la gobernadora habría violentado la Constitución, la soberanía nacional y la Ley de Seguridad Pública al permitir la presunta participación de agentes extranjeros en territorio mexicano.

Asimismo, aseguró que el supuesto desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua “es puro cuento” y sostuvo, sin presentar pruebas, que el lugar señalado “es un centro de entrenamiento de la CIA”.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado de Chihuahua no ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones del coordinador parlamentario del PT.

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