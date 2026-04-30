Acusación en Nueva York revela presunta red de sobornos y operación electoral vinculada al narco en Sinaloa

Jueves 30 de abril de 2026

Una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York expone una presunta red de corrupción que involucraría a altos funcionarios de Sinaloa con la facción criminal de Los Chapitos, incluyendo señalamientos sobre financiamiento ilícito, control institucional y manipulación electoral.

El documento, identificado como expediente S9 23 Cr. 180 (KPF) y certificado el 23 de abril de 2026, detalla una estructura que, según la acusación, habría operado desde el entorno del gobernador Rubén Rocha Moya hasta corporaciones de seguridad estatal y municipal.

Presunta intervención electoral en 2021

De acuerdo con la investigación, previo a la elección de 2021, Rocha Moya —entonces candidato— habría sostenido reuniones con líderes del grupo criminal, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.

En dichos encuentros, señala la acusación, se habría pactado apoyo para asegurar el triunfo electoral, lo que presuntamente incluyó intimidación a opositores, robo de boletas y la inacción de corporaciones policiacas durante la jornada.

Asimismo, se indica que el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, habría proporcionado listas con datos de adversarios políticos para facilitar acciones de presión.

Supuesta “nómina” del cártel

Uno de los elementos centrales del caso es la existencia de una presunta red de pagos mensuales a funcionarios. Según el expediente, operadores del grupo criminal distribuían dinero en efectivo con base en listas que incluían montos asignados a mandos de seguridad, policías y funcionarios.

Entre los señalados figuran el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, quien habría recibido pagos de hasta 100 mil dólares mensuales, así como mandos policiales que presuntamente percibían cantidades menores pero constantes.

Control institucional y filtración de operativos

La acusación sostiene que funcionarios dentro de la Fiscalía y corporaciones de seguridad habrían filtrado información sobre operativos, permitiendo al grupo criminal evitar detenciones o desmantelar laboratorios antes de la llegada de autoridades.

También se señala que elementos de seguridad pública habrían sido colocados estratégicamente para favorecer las operaciones del grupo delictivo, consolidando un esquema de protección institucional.

Caso de secuestro y homicidio

Uno de los señalamientos más graves involucra a Juan Valenzuela Millán, acusado de participar en el secuestro y asesinato de un informante de la Administración para el Control de Drogas y sus familiares en 2023, presuntamente en coordinación con policías municipales.

Cargos y alcance de la investigación

El expediente contempla delitos como conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de uso exclusivo y secuestro con resultado de muerte. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas acciones facilitaron el tráfico de grandes volúmenes de drogas hacia su territorio.

El caso forma parte de una investigación más amplia contra el Cártel de Sinaloa iniciada en 2023 y que ha sido ampliada en varias ocasiones. Hasta el momento, los señalados han rechazado las acusaciones, mientras el proceso judicial continúa en Estados Unidos y autoridades mexicanas analizan los elementos conforme a su marco legal.