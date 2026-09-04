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Viernes 4 de septiembre de 2026

Acusado de homicidio culposo permanecerá hospitalizado; prisión preventiva será aplicada tras su alta

Fernando E. I., acusado de homicidio culposo por la muerte de un hombre de 63 años en un accidente ocurrido la semana pasada cerca del Hospital Ángeles, permanecerá internado hasta el próximo lunes debido a su condición médica.

De acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia, el imputado tiene establecida la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que deberá permanecer recluido durante su proceso judicial; sin embargo, su traslado al penal se mantiene pendiente mientras continúa hospitalizado.

La defensa presentó un informe médico en el que señaló que Fernando E. I. enfrenta actualmente un problema psiquiátrico y argumentó que su integridad podría estar en riesgo en caso de ser trasladado al centro penitenciario en estas condiciones.

Acusado dio positivo a dos drogas

La prisión preventiva fue determinada desde el domingo debido a que el detenido enfrenta una acusación por homicidio culposo, con los agravantes señalados de haber dado positivo a dos drogas y haberse resistido al arresto.

Por motivos médicos, la medida cautelar no ha implicado hasta ahora su traslado al penal y permanecerá bajo atención hospitalaria, al menos hasta el lunes.

Una vez que su condición médica permita el alta, deberá definirse su traslado y las condiciones en las que continuará sujeto al proceso penal.

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