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Jueves 30 de abril de 2026

Acusan a hombre de intentar atacar a Donald Trump durante cena de corresponsales en Washington

Un hombre identificado como Cole Allen fue acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el pasado fin de semana en Washington.

De acuerdo con documentos judiciales presentados por los investigadores, el sospechoso se tomó una fotografía en la habitación de su hotel —ubicado en el Washington Hilton— minutos antes del incidente, en la que aparece vestido con ropa oscura y una corbata roja, además de portar una bolsa con municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado.

Allen, de 31 años y originario de California, fue detenido luego de irrumpir en una zona restringida del recinto, donde intentó rebasar una barricada de seguridad cercana al salón de baile donde se realizaba la gala. La acción derivó en un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos, encargados de la protección del mandatario.

Las autoridades señalaron que el acusado portaba una escopeta de bombeo calibre 12, adquirida el año pasado, así como una pistola semiautomática calibre .38 comprada en 2023.

Pese a la gravedad de los hechos, el detenido se ha declarado inocente, según informó su defensa legal. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades federales analizan los cargos que podrían imputarse en su contra.

Sheinbaum advierte que acusaciones contra Rocha Moya deben sustentarse en pruebas y rechaza injerencia extranjera

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