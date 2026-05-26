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Martes 26 de mayo de 2026

Adán Augusto respalda a Andy López Beltrán; asegura que ganará “caminando”

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, rechazó los rumores sobre un supuesto problema de salud que habría derivado en su hospitalización y aprovechó para expresar públicamente su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán ante sus aspiraciones políticas en Tabasco.

Durante su asistencia a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador aseguró encontrarse en buen estado de salud y desestimó las versiones difundidas en redes sociales sobre una presunta hospitalización.

“¿Cómo me ven ustedes?”, respondió a reporteros al ser cuestionado sobre su estado físico, asegurando que los señalamientos provienen de personas que buscan desacreditarlo.

En otro tema, López Hernández manifestó su apoyo a la decisión de López Beltrán de dejar la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación en el Congreso de Tabasco.

El senador afirmó que desde hace años consideraba que el hijo del expresidente debía participar activamente en cargos de elección popular y se mostró convencido de sus posibilidades electorales.

“Caminando va a ganar”, expresó el legislador, quien además adelantó que acompañará a López Beltrán en actividades proselitistas durante la campaña, independientemente de que reciba o no una invitación formal.

Las declaraciones se producen en medio de los movimientos internos de Morena rumbo a los próximos procesos electorales, donde diversas figuras del partido comienzan a perfilar sus aspiraciones políticas en distintas entidades del país.

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