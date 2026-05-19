Adán Galicia entrega apoyo deportivo al equipo de béisbol Rayitas

Martes 19 de mayo de 2026

El regidor Adán Galicia, integrante del Partido Acción Nacional, realizó la entrega de material deportivo al equipo de béisbol “Rayitas”, con el objetivo de fortalecer sus entrenamientos y respaldar el desarrollo deportivo de sus integrantes.

Durante la jornada, el edil entregó pelotas, bases y diverso material básico para las prácticas del conjunto, además de una hielera para agua que había sido solicitada por los propios jugadores como una herramienta necesaria para sus actividades deportivas.

En el campo de juego, Adán Galicia reiteró el compromiso de Acción Nacional con el impulso al deporte y el fortalecimiento de las juventudes de Chihuahua.

“El deporte transforma vidas, fomenta la disciplina y fortalece a nuestra comunidad. Desde el Ayuntamiento y junto al alcalde Marco Bonilla seguiremos trabajando para que nuestras y nuestros deportistas cuenten con más apoyo y mejores condiciones para desarrollarse”, expresó el regidor.

Asimismo, señaló que desde el PAN continuarán impulsando acciones que acerquen apoyos y herramientas a los equipos deportivos locales, reconociendo el esfuerzo diario de atletas, entrenadores y familias que promueven el deporte en la ciudad.

El equipo “Rayitas” agradeció el respaldo recibido, el cual contribuirá a mejorar sus condiciones de entrenamiento y preparación para próximos encuentros deportivos.