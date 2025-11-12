Adelantan aguinaldo a trabajadores del Gobierno de Chihuahua para aprovechar el Buen Fin

Jueves 13 de noviembre de 2025

La Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció el adelanto del aguinaldo para las y los trabajadores del Gobierno del Estado, con el objetivo de que puedan aprovechar los descuentos del Buen Fin 2025.

Según el comunicado oficial, la primera parte de esta prestación se entregará el viernes 14 de noviembre, beneficiando a 28 mil 110 empleados, de los cuales 12 mil 70 corresponden al magisterio.

La gobernadora destacó que este adelanto se realiza anualmente como un incentivo por el esfuerzo de los trabajadores en todas las áreas, y los exhortó a continuar contribuyendo al bienestar común y al cumplimiento de las metas institucionales.

Además, Campos Galván señaló que la medida apoyará a la economía estatal, al generar derramas económicas adicionales gracias a los descuentos que se ofrecerán durante el Buen Fin, que en 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, con la participación de cientos de negocios afiliados a diversas cámaras empresariales.