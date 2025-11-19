El Estado

Adiós a “Doña Rafa”, el alma de los burritos en el Cobach 2

Distintas generaciones del Colegio de Bachilleres Plantel 2 y de la zona de Santa Rosa despidieron con profunda tristeza a Rafaela Eva Aguirre Cano, mejor conocida como “Doña Rafa”, quien durante más de cuatro décadas alimentó a cientos de estudiantes con sus famosos burritos y tortas de carne deshebrada.

Su fallecimiento, ocurrido el lunes 17 de noviembre, desató una ola de mensajes de cariño en redes sociales, donde exalumnos, vecinos y clientes compartieron recuerdos de aquella mujer que, incluso cuando un estudiante no podía pagar, nunca negó un plato caliente. Entre sus tortillas recién hechas, carne deshebrada y acompañamientos, se cocinaban también valores de solidaridad y apoyo para los días difíciles de la preparatoria.

El puesto “Doña Rafa, Tortas y Burritos”, ubicado en la calle Décima frente al Cobach 2, se convirtió en un referente desde los inicios del plantel. Generaciones enteras lo buscaban no solo por la calidad de la comida, sino también por la calidez humana que ella ofrecía en cada mañana y recreo. Incluso trabajadores de oficinas cercanas y alumnos de la Primaria 18 de Marzo recorrían varias cuadras para disfrutar de sus platillos.

Su hijo, Beto Aguirre, compartió un mensaje emotivo: “Doña Rafa fue, y seguirá siendo, una figura muy especial para las y los alumnos del Bachilleres 2 y de la Primaria 18 de Marzo. Consintió a cientos y cientos de estudiantes regalándoles no solo alimento, sino también cariño, bondad y un trato cálido que muchos aún recuerdan”.

El servicio de velación se realizó el 18 de noviembre en la Funeraria Latinoamericana, seguido de una misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad y posteriormente el traslado al panteón Colina, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

En Santa Rosa, su ausencia deja un vacío difícil de llenar: se despide no solo a la mujer detrás de los burritos más recordados del barrio, sino también a una figura maternal y guardiana de generaciones. La comunidad honra su memoria con gratitud, segura de que el legado de Doña Rafa seguirá vivo en cada historia compartida frente a un burrito caliente.

