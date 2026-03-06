El Estado

16.07°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 6 de marzo de 2026

Adulto mayor es víctima de extorsión telefónica en Cuauhtémoc

Un adulto mayor de 83 años fue víctima de extorsión telefónica en Cuauhtémoc, luego de que delincuentes lo engañaran haciéndole creer que su hija se encontraba detenida, logrando que realizara depósitos por un total de 2 mil 800 pesos.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en la colonia Periodista, lo que movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal tras un reporte de presunta alteración al orden público.

De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 13:35 horas agentes acudieron al cruce de las calles Colima y Agustín Melgar, luego de que personal de una tienda OXXO reportara una situación inusual relacionada con un depósito de dinero realizado por un adulto mayor.

En el lugar, la cajera indicó que el hombre había depositado 900 pesos después de recibir llamadas telefónicas en las que le aseguraban que su hija estaba detenida y que debía enviar dinero para poder liberarla.

Posteriormente, durante recorridos de vigilancia, los policías localizaron al afectado en el cruce de las calles Agustín Melgar y Ojinaga. El hombre explicó que tras la primera llamada realizó un segundo depósito por mil 900 pesos en otra tienda de conveniencia, sumando un total de 2 mil 800 pesos.

Según relató, desde distintos números telefónicos le exigían hasta 5 mil pesos para supuestamente liberar a su hija. Tras recibir orientación de los agentes, el adulto mayor fue informado sobre el modo de operar de este tipo de extorsiones telefónicas.

Desarticulan célula criminal de Chihuahua dedicada a extorsión en Jalisco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Walmart Delicias reabre sus puertas con inversión en infraestructura y servicios

Ataque con bote explosivo en aguas iraquíes atribuido a Irán

Regidores participan en entrenamiento de karate en el Dojo Honbu como parte de la gira “En los Zapatos del Deporte”

Avanza Iniciativa para empoderar a niñas y adolescentes en Chihuahua
Trump afirma que el Gobierno cubano “caerá” ante presión de su administración
Ingeniero chihuahuense varado en Emiratos Árabes Unidos por escalada de ataques en el Golfo
Suspenden al juez que reclasificó el caso de la maestra Edna Marilin en Parral
8M: Coparmex Chihuahua reafirma su compromiso con la igualdad, la justicia y el desarrollo de las mujeres
Buscan a joven desaparecida en la colonia Las Torres, Chihuahua
Fuerzas Armadas capacitan a 8 mil elementos para operativos de la Copa Mundial 2026
EE. UU. asegura haber derribado 30 buques iraníes y reporta caída en ataques con drones

Municipios

Más Noticias

Israel lanza nueva ola de ataques aéreos contra objetivos del gobierno iraní en Teherán
FGR reporta avances en investigación del Rancho Izaguirre; colectivo cuestiona versión oficial
Nancy “La China” Frías gestiona arranque de obra de alcantarillado en la colonia Deportistas