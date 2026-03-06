Adulto mayor es víctima de extorsión telefónica en Cuauhtémoc

Viernes 6 de marzo de 2026

Un adulto mayor de 83 años fue víctima de extorsión telefónica en Cuauhtémoc, luego de que delincuentes lo engañaran haciéndole creer que su hija se encontraba detenida, logrando que realizara depósitos por un total de 2 mil 800 pesos.

El hecho ocurrió durante la tarde del jueves en la colonia Periodista, lo que movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal tras un reporte de presunta alteración al orden público.

De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 13:35 horas agentes acudieron al cruce de las calles Colima y Agustín Melgar, luego de que personal de una tienda OXXO reportara una situación inusual relacionada con un depósito de dinero realizado por un adulto mayor.

En el lugar, la cajera indicó que el hombre había depositado 900 pesos después de recibir llamadas telefónicas en las que le aseguraban que su hija estaba detenida y que debía enviar dinero para poder liberarla.

Posteriormente, durante recorridos de vigilancia, los policías localizaron al afectado en el cruce de las calles Agustín Melgar y Ojinaga. El hombre explicó que tras la primera llamada realizó un segundo depósito por mil 900 pesos en otra tienda de conveniencia, sumando un total de 2 mil 800 pesos.

Según relató, desde distintos números telefónicos le exigían hasta 5 mil pesos para supuestamente liberar a su hija. Tras recibir orientación de los agentes, el adulto mayor fue informado sobre el modo de operar de este tipo de extorsiones telefónicas.