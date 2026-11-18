Miércoles 18 de noviembre de 2026

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) advirtió sobre el incremento de riesgos por ciberataques que utilizan inteligencia artificial (IA) para detectar vulnerabilidades en sistemas informáticos, especialmente aquellos que operan con software desactualizado, licencias vencidas y medidas de seguridad insuficientes.

De acuerdo con la alerta, los ciberdelincuentes utilizan herramientas automatizadas como Artex, capaces de identificar debilidades e intentar vulnerar redes de empresas e instituciones en menos de tres horas.

Entre los sectores expuestos se encuentran servicios financieros, dependencias gubernamentales, defensa, telecomunicaciones, empresas tecnológicas y despachos jurídicos.

La herramienta puede conectarse con modelos comerciales de inteligencia artificial desarrollados por compañías como OpenAI y Anthropic, así como con otros sistemas de código abierto, para automatizar la búsqueda de vulnerabilidades.

El FBI señaló que, en determinados casos, los ataques pueden pasar de la identificación de un objetivo a una intrusión activa en menos de tres horas, reduciendo considerablemente el tiempo de respuesta de los equipos de seguridad informática.

La advertencia coincide con reportes de un ataque a la cadena de suministro de software que comprometió portales de al menos 178 organizaciones internacionales, entre ellas CNN y Zoom, mediante la inserción de código malicioso en la plataforma Optimizely.

Aunque estos ataques pueden generar actividad detectable por los sistemas de protección, su velocidad representa un desafío para los especialistas encargados de contenerlos.

La alerta pone especial atención en los riesgos asociados con la falta de actualización tecnológica y la inversión insuficiente en ciberseguridad, factores que pueden facilitar el acceso no autorizado a información y sistemas institucionales.