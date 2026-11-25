Miércoles 25 de noviembre de 2026

Ante las posibles afectaciones financieras y a la autonomía municipal que representa la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la regidora Isela Martínez Díaz solicitó al presidente municipal, René Chavira Venzor, a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Tesorería Municipal analizar las implicaciones de este ordenamiento y valorar la posibilidad de promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la Sesión de Cabildo, la coordinadora de la fracción edilicia del PAN advirtió que esta legislación impone nuevas obligaciones a los municipios sin garantizar recursos adicionales para su cumplimiento, por lo que consideró necesario revisar sus alcances jurídicos y financieros, así como las posibles afectaciones a las atribuciones del Gobierno Municipal.

Martínez señaló que, aunque comparte la modernización de la administración pública, la Ley establece obligaciones como implementar infraestructura y plataformas para pagos electrónicos, sin contemplar recursos adicionales para los municipios, lo que podría comprometer la atención de otras prioridades.

“Cada nueva obligación que se impone sin respaldo presupuestal compromete nuestra capacidad de atender otras prioridades. Y quienes terminan resintiendo estas decisiones son las familias que esperan calles en mejores condiciones, alumbrado, seguridad y servicios públicos de calidad”, expresó.

La Regidora panista cuestionó que el Gobierno Federal de Morena exija mayor eficiencia a los municipios mientras les impone responsabilidades sin garantizar los medios necesarios para cumplirlas, y advirtió que esta situación podría obligar a los ayuntamientos a reorientar recursos destinados a las necesidades de la ciudadanía.

Subrayó que la legislación debe analizarse desde la perspectiva de la autonomía municipal, reconocida en el artículo 115 constitucional, que garantiza a los municipios facultades propias para administrar su hacienda, determinar sus prioridades presupuestales y organizar los servicios públicos conforme a las necesidades de su población.

“Desde Acción Nacional reconocemos la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, pero coordinar no significa imponer, ni mucho menos sustituir las decisiones que constitucionalmente corresponden a los ayuntamientos”, enfatizó.

Por otra parte, advirtió que la implementación de pagos digitales también podría representar una barrera para sectores de la población que enfrentan dificultades para acceder a estas herramientas, como las personas adultas mayores y quienes habitan en comunidades rurales con acceso limitado a internet. En este sentido, remarcó que ninguna política de modernización debe desconocer las distintas realidades del país ni dificultar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad.

Ante este panorama, Isela Martínez remarcó la importancia de que el presidente municipal, René Chavira Venzor, junto con la Secretaría del Ayuntamiento y la Tesorería Municipal, realicen una valoración integral de la Ley y determinen la viabilidad de promover una controversia constitucional, con el propósito de salvaguardar las atribuciones del Municipio y preservar el equilibrio entre los distintos órdenes de gobierno.