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Martes 13 de octubre de 2026

Advierte Juárez posible rescisión de contrato a Aseo Municipal por falta de camiones

Ciudad Juárez, Chih.- El alcalde Héctor Ortiz Orpinel advirtió que el Ayuntamiento podría rescindir el contrato de Aseo Municipal si la empresa no regulariza antes de que termine octubre el servicio de recolección de basura y recupera la capacidad operativa necesaria.

El presidente municipal explicó que la concesionaria deberá resolver el faltante de unidades, ya sea mediante la recuperación, compra o renta de camiones, para volver a prestar el servicio en las condiciones habituales.

Actualmente, Aseo Municipal cuenta con una flotilla de 75 camiones, pero sólo 28 se encuentran en operación, mientras que 47 permanecen inmovilizados derivado de una investigación iniciada el 24 de septiembre por la Fiscalía General de la República en instalaciones que compartía con otra empresa.

Como medida temporal, la compañía ha rentado unidades de otras concesionarias para atender las zonas tres y cuatro de la ciudad.

Ortiz Orpinel señaló que, debido a que la empresa no ha logrado recolectar el volumen habitual de residuos, el Municipio ha dejado de pagarle por las toneladas que no han sido levantadas.

También aseguró que la administración municipal no destinará recursos adicionales para regularizar el servicio y sostuvo que, de persistir el incumplimiento, se analizarán nuevas sanciones o incluso la rescisión de la concesión.

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