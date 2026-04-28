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Martes 28 de abril de 2026

Advierte Protección Civil por rachas de hasta 85 km/h para las próximas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo a la población, ante el pronóstico de rachas que podrían superar los 85 km/h en la entidad durante las próximas horas.

Este miércoles alcanzarán los 55 km/h en gran parte del territorio estatal, principalmente en los municipios de Ahumada, Guadalupe y Casas Grandes.

Se pronostican lluvias aisladas en Janos, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Para el jueves se prevé viento de extrema intensidad, ya que podría registrar ráfagas superiores a los 85 km/h en Balleza y de hasta 75 km/h en el resto del estado.

Estas condiciones pueden ocasionar tolvaneras en tramos carreteros de Chihuahua a La Junta, Chihuahua a Jiménez, Jiménez a Parral y la vía corta de Chihuahua a Parral.

Además se esperan precipitaciones en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Madera, Chihuahua, Cuauhtémoc y localidades en la Sierra Tarahumara, mismas que estarían acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En cuanto a temperaturas, la CEPC anticipó que esperan máximas por encima de los 30 grados en gran parte del estado.

Ante cualquier emergencia comunicarse al 9-1-1.

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