Advierte SSPE sobre intento de suplantación de identidad de un Subsecretario en redes sociales

Martes 11 de noviembre de 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informa que fue detectada la clonación de una cuenta de redes sociales que suplanta la identidad del Subsecretario de Estado Mayor, Luis Aguirre, con el objetivo de engañar a la ciudadanía y obtener información personal.

A través de esta cuenta falsa se han enviado mensajes solicitando códigos de verificación para unirse a grupos de mensajería instantánea, como WhatsApp, lo que representa un intento de vulnerar la seguridad de los usuarios y clonar sus cuentas personales.

La SSPE exhorta a la población a no responder ni compartir información personal o códigos de acceso, así como a denunciar y reportar el perfil falso en las plataformas donde se detecte.

La Policía Cibernética de la SSPE mantiene una campaña permanente de prevención sobre el uso responsable de redes sociales, y recuerda a la ciudadanía no difundir información confidencial, verificar la autenticidad de los perfiles antes de interactuar y evitar compartir enlaces o archivos de procedencia desconocida.

El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, instruyó reforzar las acciones de vigilancia digital y atención a reportes ciudadanos, afirmando que con seguridad damos resultados en la protección de la identidad y los datos personales de las y los chihuahuenses.