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Viernes 17 de abril de 2026

Advierten acereras riesgo por sobreproducción de China; piden enfoque regional con EE.UU.

La empresa mexicana Deacero advirtió que China representa una amenaza para la industria del acero debido a su exceso de capacidad productiva respaldada por apoyo estatal.

En comentarios enviados a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la compañía señaló que esta sobreproducción, sostenida por subsidios, financiamiento preferencial y otras intervenciones gubernamentales, distorsiona los mercados internacionales al presionar los precios a la baja.

“China mantiene un exceso estructural orientado a la exportación, lo que impacta directamente en la competitividad global”, expuso.

Los planteamientos se realizaron en el marco de la consulta abierta bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que analiza posibles prácticas desleales en sectores manufactureros.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero rechazó que exista sobrecapacidad en México y subrayó que el país importa alrededor del 42% del acero que consume.

Además, destacó que Estados Unidos mantiene un superávit comercial de acero con México, lo que contradice los argumentos de afectación.

El organismo reiteró la necesidad de una estrategia conjunta en América del Norte para enfrentar el exceso de producción global, particularmente de mercados como China, y fortalecer la integración regional.

Las investigaciones en curso por parte de la USTR determinarán si estas prácticas constituyen medidas desleales que perjudiquen el comercio estadounidense.

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