Advierten baja supervivencia de cáncer infantil en México por diagnósticos tardíos

Viernes 9 de octubre de 2026

La supervivencia de niñas y niños con cáncer en México ronda el 48%, frente a aproximadamente 85% a nivel mundial, una diferencia de 37 puntos porcentuales que estaría relacionada, en buena medida, con la detección tardía de la enfermedad.

Así lo señaló Patricia Clark, secretaria del Consejo de Salubridad General, durante el cuarto Congreso Médico organizado por Salud Digna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

La funcionaria explicó que muchos pacientes llegan a los centros oncológicos cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, lo que reduce las alternativas de tratamiento y las probabilidades de supervivencia.

Clark destacó que el Gobierno federal trabaja en la implementación de los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), con el objetivo de homologar criterios de prevención, diagnóstico y tratamiento en el primer nivel de atención.

Sin embargo, reconoció que todavía se requiere coordinación entre las instituciones de salud, además de garantizar medicamentos, insumos y herramientas diagnósticas suficientes.

Los protocolos también contemplan padecimientos como obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, síndrome metabólico y enfermedad renal crónica, enfermedades que concentran cerca del 80% de la carga de padecimientos en el país.

El congreso se desarrolla los días 8 y 9 de octubre y prevé reunir a más de 5 mil especialistas de distintas regiones de México.