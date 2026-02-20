Advierten que convertir en temporales juntas del INE “serrucharía brazos y piernas” del organismo

Viernes 20 de febrero de 2026

Consejeros y exconsejeros electorales alertaron que la propuesta de transformar de permanentes a temporales las 32 juntas locales y 300 distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) implicaría desmantelar la estructura operativa del organismo y poner en riesgo la imparcialidad de las elecciones.

De acuerdo con el borrador elaborado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la reestructuración permitiría un ahorro estimado de 5 mil 895 millones de pesos en años no electorales. De ese monto, alrededor de 4 mil 360 millones —equivalentes al 75 por ciento— se obtendrían si las 300 juntas distritales dejaran de operar de forma permanente y sólo funcionaran durante procesos electorales, es decir, cada tres años. Otros mil 73 millones se generarían al reducir la operatividad de las 32 oficinas estatales.

“Lo más riesgoso para la imparcialidad”

El expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, advirtió que la medida eliminaría en los hechos el servicio profesional electoral.

“Eso significa la eliminación del servicio profesional porque cada tres años se tendría que contratar personal temporal. En los hechos estás serruchándole las piernas y los brazos al instituto”, afirmó.

Señaló que la contratación eventual abriría la puerta a posibles infiltraciones partidistas o gubernamentales, lo que podría sesgar y politizar la organización de los comicios. “Esto es lo más peligroso de la propuesta”, subrayó.

En la misma línea, los consejeros electorales Dania Ravel y Arturo Castillo consideraron que desaparecer o debilitar las juntas locales y distritales contradiría la promesa presidencial de fortalecer al instituto.

Ravel sostuvo que la permanencia de estos órganos responde a la naturaleza continua del trabajo electoral. “Se hace un trabajo permanente en las entidades federativas y en los distritos. Disminuir esta estructura debilitaría gravemente al instituto”, indicó.

Por su parte, Castillo llamó a no tomar decisiones “a rajatabla” con el argumento exclusivo del ahorro presupuestal. Advirtió que eliminar las juntas afectaría funciones sustantivas como la fiscalización, la distritación y geografía electoral, la integración y actualización del padrón, así como las facultades de investigación del instituto.

Impacto en el Consejo General

Los consejeros también alertaron que la reducción de 11 a 9 integrantes del Consejo General incrementaría las cargas de trabajo, en un contexto donde el INE ha recibido cada vez más atribuciones. Esto, señalaron, podría obligar a contratar más personal técnico para atender las responsabilidades acumuladas.

Plurinominales y financiamiento, en la mira

Ugalde criticó además la intención de eliminar los 32 senadores de representación proporcional, al considerar que ello reduciría la pluralidad en el Senado. Confió en que en la iniciativa final se revise también la propuesta de disminuir de 200 a 100 los diputados plurinominales.

Otro de los puntos que calificó como preocupante es la reducción del financiamiento privado permitido a los partidos políticos, que pasaría de 3.3 millones de pesos a 99 mil 713 pesos. A esto se suma la propuesta de recortar en 25 por ciento las prerrogativas públicas.

“Si bajas lo que el Gobierno da y bajas lo que las personas pueden aportar, ¿de dónde van a compensar la pérdida de recursos? Esto puede empeorar el financiamiento ilegal en las campañas”, advirtió.

Finalmente, el exconsejero consideró una “gran omisión” que la propuesta no incluya medidas específicas para frenar la penetración del crimen organizado en los procesos electorales, un fenómeno que ha generado creciente preocupación en los últimos años.

La eventual reforma, coincidieron, debe discutirse con profundidad técnica y no únicamente bajo criterios de austeridad, pues —advirtieron— está en juego la capacidad operativa y la credibilidad del árbitro electoral en todo el país.