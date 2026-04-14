Advierten riesgo para México por crisis energética ante tensión en el Estrecho de Ormuz

Martes 14 de abril de 2026

Especialistas advirtieron que México podría enfrentar una crisis en el suministro de combustibles y presión fiscal si no se implementan planes de contingencia ante un posible fracaso diplomático en la reapertura del Estrecho de Ormuz, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con un reporte de la consultora LBR & Partners LLP, por esta vía marítima circulaban entre 17 y 21 millones de barriles diarios de petróleo, por lo que la interrupción de operaciones ya impacta los mercados internacionales. Actualmente, los precios del crudo se ubican cerca de 100 dólares por barril (Brent) y 98 dólares (WTI), reflejando un entorno de alta tensión.

El análisis señala que México enfrenta una alta dependencia energética, al importar más de un millón de barriles diarios de gasolinas y diésel, además de 6 mil 640 millones de pies cúbicos de gas natural, lo que representa el 77 por ciento del consumo nacional.

Ante este escenario, existe el riesgo de que Estados Unidos priorice sus exportaciones hacia su mercado interno o hacia regiones como Europa y Asia, lo que colocaría a México en una posición de desventaja competitiva.

Especialistas como Usue Abad advirtieron que, en caso de redireccionarse los envíos de gas natural licuado, el impacto sería significativo por la falta de alternativas de importación y la limitada infraestructura nacional.

Asimismo, se destacó que Petróleos Mexicanos enfrenta altos niveles de endeudamiento y una capacidad limitada de inversión, mientras que el Sistema Nacional de Refinación no ofrece suficiente protección ante choques externos. La refinería de Dos Bocas, por ejemplo, opera entre el 60 y 70 por ciento de su capacidad.

Por su parte, Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que las reservas estratégicas de combustibles en el país son insuficientes, con un promedio estimado de apenas cinco días, muy por debajo de estándares internacionales.

Los expertos coincidieron en que, aunque no existe un riesgo inmediato de desabasto, la falta de planeación, reservas y acuerdos estratégicos podría traducirse en presiones inflacionarias, aumento en costos energéticos y deterioro fiscal.