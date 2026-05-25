Advierten riesgo para la ganadería mexicana si el gusano barrenador llega a Texas

Lunes 25 de mayo de 2026

Monterrey, N.L.- Especialistas en sanidad animal alertaron que, en caso de que el gusano barrenador del ganado alcance territorio de Texas desde los estados de Nuevo León o Coahuila, Estados Unidos podría concentrar todos sus recursos de control en la protección de su frontera, dejando en una situación vulnerable a gran parte del territorio mexicano.

De acuerdo con el médico veterinario Alberto Banuet, especialista en bovinos y fundador de la iniciativa México Sin Barrenador, autoridades estadounidenses priorizarían la creación de una barrera sanitaria en la frontera mediante la liberación masiva de moscas estériles, una de las principales estrategias para combatir la propagación de esta plaga.

Según explicó, esta medida implicaría redirigir toda la producción disponible de insectos estériles hacia Texas, reduciendo significativamente la capacidad de respuesta en las regiones del sur y centro de México, donde actualmente se concentran los esfuerzos de contención.

La técnica del insecto estéril ha sido considerada durante décadas como la herramienta más efectiva para erradicar el gusano barrenador. El método consiste en liberar millones de machos esterilizados que se aparean con hembras silvestres, impidiendo la reproducción de nuevas generaciones del parásito.

Banuet señaló que, de concretarse este escenario, México podría enfrentar una situación similar a la vivida por algunos países de Centroamérica, donde las limitaciones en la disponibilidad de insectos estériles han obligado a las autoridades y productores a enfocarse principalmente en la detección y tratamiento de animales infectados, en lugar de la erradicación de la plaga.

Actualmente, la única planta operativa dedicada a la producción de moscas estériles se encuentra en Panamá y es administrada por Estados Unidos. Además, está próxima a iniciar operaciones una nueva instalación en Chiapas, desarrollada mediante una inversión conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Sin embargo, expertos señalan que la capacidad de producción sigue siendo insuficiente frente a las necesidades actuales. Mientras las autoridades estadounidenses estiman que se requieren alrededor de 500 millones de insectos estériles por semana para contener eficazmente la plaga, la planta de Panamá produce cerca de 100 millones semanales y la de Chiapas aportaría una cantidad similar una vez que entre en funcionamiento.

Ante este panorama, Estados Unidos también construye una nueva planta en Texas, cuya apertura está prevista para noviembre de 2027, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles brotes.

El gusano barrenador representa una de las amenazas sanitarias más importantes para la ganadería, debido a que las larvas se alimentan del tejido vivo de los animales, provocando heridas graves, pérdidas económicas y afectaciones a la producción pecuaria.

Especialistas coinciden en que la coordinación binacional y el fortalecimiento de las medidas de vigilancia sanitaria serán fundamentales para evitar la expansión de la plaga hacia el norte del continente y reducir el impacto económico en el sector ganadero.