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Lunes 28 de septiembre de 2026

Aeroméxico suspenderá temporalmente ruta entre Ciudad de México y Tulum

Ciudad de México.- Aeroméxico anunció la suspensión temporal de su ruta entre Ciudad de México y Tulum, medida que entrará en vigor a partir del 30 de septiembre.

De acuerdo con información difundida por El Financiero, la aerolínea confirmó que dejará de operar temporalmente esta conexión debido a condiciones de mercado y como parte de una estrategia para optimizar su red de rutas.

“Vamos a hacer una suspensión temporal. El 30 de septiembre será el último día. Se suspende por condiciones de mercado y para maximizar nuestra red de rutas”, señaló la compañía.

Aeroméxico comenzó operaciones hacia el Aeropuerto Internacional de Tulum en diciembre de 2023, como parte de la expansión de conectividad hacia el destino turístico del Caribe mexicano.

La suspensión ocurre en medio de reportes sobre una menor afluencia turística en Tulum y cuestionamientos de visitantes respecto a los altos costos en restaurantes y bares, así como por la presencia de sargazo en las playas y el incremento en precios de acceso a algunas zonas arqueológicas.

Por ahora, la aerolínea no ha informado una fecha para reactivar la ruta, por lo que la suspensión permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

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