Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acelera remodelaciones ante la Copa Mundial 2026

Viernes 20 de febrero de 2026

A cuatro meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol en México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) trabaja a marchas forzadas para terminar la remodelación de sus terminales y ofrecer una experiencia cómoda a la ola de visitantes internacionales.

Las obras, que comenzaron en mayo de 2025, tienen un avance actual del 40%, informó el director general, Juan José Padilla Olmos. Se espera que para junio, fecha de arranque del Mundial, los trabajos estén al 80% de completarse, lo que significa acelerar en cuatro meses lo que tomó nueve.

Los trabajos incluyen:

Remodelación de estructuras, desagües, pisos y techos en la Terminal 1.

Ampliación del estacionamiento de la Terminal 2 con seis pisos operativos y 580 cajones adicionales alrededor de la glorieta de entrada.

Triplicación de la capacidad en áreas de migración mediante 40 módulos electrónicos y 40 físicos.

Remodelación de 63 salas de abordaje y recuperación de 24 mil m² para pasajeros tras la reubicación de locales comerciales y clausura de oficinas y bodegas.

Construcción de tres calles de rodaje para mejorar la salida de aviones y el flujo operativo en pista.

Padilla Olmos reconoció que los retrasos se deben a desperfectos ocultos, errores de diseño originales y espacios ociosos, pero aseguró que todos los esfuerzos están orientados a recibir a los visitantes con instalaciones modernas y funcionales durante el evento deportivo más importante del año.