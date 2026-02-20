México

15.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 20 de febrero de 2026

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acelera remodelaciones ante la Copa Mundial 2026

A cuatro meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol en México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) trabaja a marchas forzadas para terminar la remodelación de sus terminales y ofrecer una experiencia cómoda a la ola de visitantes internacionales.

Las obras, que comenzaron en mayo de 2025, tienen un avance actual del 40%, informó el director general, Juan José Padilla Olmos. Se espera que para junio, fecha de arranque del Mundial, los trabajos estén al 80% de completarse, lo que significa acelerar en cuatro meses lo que tomó nueve.

Los trabajos incluyen:

Remodelación de estructuras, desagües, pisos y techos en la Terminal 1.

Ampliación del estacionamiento de la Terminal 2 con seis pisos operativos y 580 cajones adicionales alrededor de la glorieta de entrada.

Triplicación de la capacidad en áreas de migración mediante 40 módulos electrónicos y 40 físicos.

Remodelación de 63 salas de abordaje y recuperación de 24 mil m² para pasajeros tras la reubicación de locales comerciales y clausura de oficinas y bodegas.

Construcción de tres calles de rodaje para mejorar la salida de aviones y el flujo operativo en pista.

Padilla Olmos reconoció que los retrasos se deben a desperfectos ocultos, errores de diseño originales y espacios ociosos, pero aseguró que todos los esfuerzos están orientados a recibir a los visitantes con instalaciones modernas y funcionales durante el evento deportivo más importante del año.

Fiscalía de Chihuahua informa avances en extinción de dominio de bienes de Aras Investment

Fiscalía investiga bloqueos carreteros en Aldama como maniobra de distracción

Trágica avalancha en Sierra Nevada deja ocho muertos y un desaparecido

Llama Cuauhtémoc Estrada a retomar sesiones presenciales en el Congreso, la curul no debe ser home office
Rusia recluta soldados kenianos ofreciendo ciudadanía y pagos para la guerra en Ucrania
Fechac entrega la Presea Samuel Kalisch a Enrique Terrazas Torres por su impacto social en Chihuahua
Hijo de exsenador desaparece en Colima y presuntamente es hallado calcinado en Jalisco
Tenemos frío intenso en Chihuahua: Temosáchic registra -2.4°C
Gobierno federal abre recepción de apoyos para productores de maíz en Guanajuato y Chihuahua
Elba Esther Gordillo pagará 19.2 mdp al SAT por ingresos no declarados
OFAC y UIF sancionan a empresario y red de empresas vinculadas al CJNG en Riviera Nayarit

Desaparece empleado de la Fiscalía en San Juanito, Bocoyna
Inicia renovación de becas para estancias infantiles en la Zona Sur; beneficia a 200 familias
Solo tres municipios de Chihuahua verifican evolución patrimonial de funcionarios; 64 incumplen con la revisión